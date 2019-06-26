خامنئي متحديا واشنطن: "لن نتراجع"

أكد المرشد الأعلى للثورة الاسلامية في ايران علي خامنئي أن بلاده لن تتراجع أمام العقوبات الأمريكية التي وصفها بالجائرة والمهينة.

وقال خامنئي إن المقترح الأمريكي للحوار مجرد خدعة، وأن واشنطن تريد أن تحقق بالمفاوضات ما لم تتمكن من تحقيقه عبر الضغوط.

وفي أول تعليق له على فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات عليه وعلى مسؤولين إيرانيين آخرين، قال خامنئي: "إن أكثر المسؤولين شراسة في حكومة الولايات المتحدة يتهمون إيران ويوجهون لها الإهانات. إن الأمة الإيرانية لن تستسلم وتتراجع في مواجهة مثل هذه الإهانات".

وتابع قائلا إن "أمريكا لا تجرؤ على مهاجمتنا طالما نمتلك السلاح، ودعواتها للتفاوض تهدف إلى تجريدنا من السلاح ومن ثم مهاجمتنا".

وأعلن ترامب الاثنين الماضي، فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف خامنئي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، ردا على إسقاط إيران للطائرة المسيرة الأمريكية فوق مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

وقال ترامب إنه لا يسعى لنزاع مع إيران، وإنه يريد من طهران أن "توقف دعم الإرهاب".

كما أكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأنه يرغب في "عقد صفقة" مع الجمهورية الإسلامية.