خامنئي يعيد ابنة شقيقته الى السجن بعد دعوتها العالم لمقاطعة إيران

أوقفت السلطات الايرانية فريدة مرادخاني ابنة شقيقة المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي، وذلك على خلفية تسجيل فيديو نددت خلاله بـ"القمع" الذي يمارسه النظام ضد الايرانيين، داعية المجتمع الدولي الى دعمهم في كفاحهم من أجل الحرية.

وكشف محمود مرادخاني شقيق فريدة مرادخاني عبر "تويتر" عن ان شقيقته جرى توقيفها عقب استدعائها الى مكتب المدعي العام الاربعاء الماضي، ودون ان يوضح طبيعة التهم الموجهة اليها.

وتنتمي فريدة التي سبق وان تعرضت للسجن بسبب مواقفها، الى فرع من عائلة خامنئي عرف عنه معارضته للنظام. وهي ابنة بدري أخت المرشد الايراني التي كانت فرت الى العراق خلال الحرب بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي حيث انضمت إلى زوجها رجل الدين المعارض علي طهراني

ونشر محمود السبت مقطع فيديو على يوتيوب يظهر شقيقته وهي تندد بما يتعرض له الايرانيون من قمع على يد النظام، وتندد بعدم جدية المجتمع الدولي في الوقوف الى جانب أبناء شعبها.

فريدة مرادخاني معارضة شرسة للنظام

وفي الفيديو الذي ارفقه محمود مرادخاني برابط له على "تويتر"، توجه شقيقته فريدة نداء الى المجتمع من وصفتهم بالاحرار حل العالم تدعوهم فيه الى مطالبة حكومات بلادهم بان "تكفّ عن دعم هذا النظام".

قسمتی از حرف های #فریده_مرادخانی خواهرزاده خامنه ای که او را با هیتلر و موسولینی مقایسه می کند و شعار زن زندگی آزادی سر می‌دهد.



فردا زینب سلیمانی میگه خواهرزاده خامنه ای میخواهد برندازی کنه تا مشروب بخوره و برقصه و لخت بشه.#مهسا_امینی#MahsaAmini pic.twitter.com/W90B10FPma — Saman Arbabi (@SamanArbabi) November 27, 2022

وتصف فريدة النظام في المقطع الذي لم يتسن معرفة تاريخ تسجيله بانه تنكر لمبادئه الدينية، معتبرة ان كل همه هو "الحفاظ على سلطته بأيّ طريقة ممكنة"، كما انتقدت العقوبات التي فرضها عليه الغرب، والتي كانت من الضعف بحيث جعلت الايرانيين يشعرون بان العالم قد تخلى عنهم.

وكانت مرادخاني المعروف عنها بانها ناشطة مناهضة لعقوبة الإعدام ومعارضة شرسة للنظام، قد اعتُقلت اخر مرة مطلع العام الجاري، وذلك بعد اشهر قليلة من إشادتها بفرح ديبا، أرملة الشاه محمد رضا بهلوي الذي أطاحت به ثورة الخميني عام 1979.

وبعد اربعة اشهر جرى الافراج عن فريدة بالكفالة، فيما قال تقرير ان اعتقالها الأربعاء الماضي بدأ في إطار تنفيذ عقوبة صادرة ضدها بالسجن 15 عامًا.