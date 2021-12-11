خبراء عسكريون أمريكيون: روسيا قادرة على هزيمة جيش أوكرانيا بنصف ساعة

قال خبراء عسكريون أمريكيون أن الجيش الأوكراني لن يكون بمقدوره الصمود أمام أي هجوم روسي، في حال نشوب الحرب بين البلدين، أكثر من نصف ساعة.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن الخبراء العسكريين، إلى أن المسؤولين الاوكرانيين يحملون نفس الرأي بخصوص الحرب مع روسيا، وإدراكهم عدم قدرة قوات بلادهم الصمود طويلا امام الجيش الروسي.

وتزعم "كييف" أن روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا، للقيام بعمل عسكري ضدها.

الخبير العسكري بكينجز كوليدج في لندن والمحارب المخضرم في مشاة البحرية الأمريكية روبرت لي، قال: "إنه في حالة نشوب نزاع مسلح بين البلدين، ستهزم روسيا جزءًا كبيرًا من الوحدات الأوكرانية في أقل من ساعة".

وأضاف أن "الجيش الروسي قادر على تدمير القوات الأوكرانية المتمركزة في الشرق بسرعة كبيرة، في غضون 30-40 دقيقة الأولى".

ونقلت عن مدير المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، قوله إنه "من غير الواقعي عمليا صد روسيا في حالة نشوب حرب واسعة النطاق دون دعم من الدول الغربية"

وأوضح الجنرال الأوكراني وفقا للصحيفة، أن الجنود الأوكرانيين سيخرجون بسرعة كبيرة من جبهة القتال، ولن تكون القيادة العسكرية قادرة على تنسيق الدفاع.

وتابع أنه نتيجة لذلك، سيتعين على قادة الخطوط الأمامية القتال بمفردهم، ولكن بدون دعم الاحتياطي "لن ينجو أي جيش في العالم".