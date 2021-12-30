خبير: 15 ألف أردني سيصابون بكورونا يوميا

حذر وزير الصحة الاردني الدكتور فراس الهواري، من ارتفاع نسب الاصابة بفيروس كورونا في البلاد، خلال فترة الاحتفالات برأس السنة، بينما توقع خبير طبي، أن يصل عدد الإصابات بكورونا إلى 15 ألف حالة يوميا، خلال شهر كانون ثاني.

وقال وزير الصحة: " يوجد لدينا 800 إصابة بمتحور أوميكرون لم يدخل أي منهم المستشفى"، مشيرا الى وجود مزيد من القرارات تحت الدراسة.

وأضاف الهواري في تصريحات نقلها التلفزيون الأردني انه بعد الاحتفالات سندخل في الأردن بمرحلة الهدوء النسبي.

وأشار الهواري الى ان الاحتفالات قد تزيد من الاصابات اذا لم يتم الالتزام بالإجراءات الصحية، مؤكدا اننا في الأردن بحاجة للجرعة الثالثة.

وبين الوزير ان اوميكرون بدأ في عمان ومن المحتمل ان ينتقل إلى باقي المحافظات، لافتا الى انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الأردن.

عاجل | الهوارى : لدينا ٨٠٠ إصابة بفايروس اوميكرون لم يدخل اي منهم الي المستشفى#التلفزيون_الأردني #الأردن — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) December 30, 2021

من جهته توقع استشاري الأمراض النسيجية والسريرية الدكتور حسام أبو فرسخ ، الخميس ، وصول إصابات فيروس كورونا في الاردن الى 15 ألف إصابة يوميا خلال شهر كانون ثاني

واضاف ابو فرسخ لـموقع "خبرني" الأردني، ان عدد وفيات كورونا سيكون اقل في الاشهر المقبلة بسبب التفشي المتوقع لمتحور اوميكرون .

واشار الى ان الارتفاع الحالي في عدد الوفيات سببه متحور دلتا السائد في الاردن .

ونوه ابو فرسخ ان الجرعة المعززة تحمي فقط 70% من متحور اوميكرون .