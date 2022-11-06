خسوف القمر الدموي يحيي أساطير الجن والشياطين في اذهان البشر

يوشك البشر على أن يشهدوا خسوف القمر الدموي الثاني والاخير خلال العام 2022، والذي يعيد الى اذهانهم اساطير الجن والشياطين التي لجأوا الى اختلاقها لتفسير هذه الظاهرة الكونية التي ظلت عصية على فهمهم لالاف السنوات.

سيصطبغ القمر بلون داكن اقرب الى الحمرة لدى مروره فوق مركز الارض التي ستحجبه عن الشمس ليل الاثنين/ الثلاثاء المقبل.

وعلى مدى خمس ساعات ونصف الساعة، سينتظم القمر في مسيرة مهيبة يعبر فيها سماء المحيط الهادئ ، ويكون خلالها مرئيا لشعوب الدول القاطنة على ذات خط العرض.

سيرتفع القمر الدموي في تلك الليلة فوق أستراليا أولا ثم آسيا وصولا الى القارة الاميركية الجنوبية وبعدها الى الاجزاء الشرقية من جارتها الشمالية.

أما بلداننا العربية، فلن يكتب لاغلبها رؤية هذا الحدث الفلكي الذي لن يتكرر قبل آذار/مارس 2025، ويأتي بعد قرابة اسبوعين من الكسوف الجزئي للشمس في 25 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، على ان بعض هذه البلدان ستشهد خسوفاً ناقصاً للبدر.

خسوف القمر الدموي ظاهرة فلكية مبهرة

وبحسب وكالة ناسا التي ستقوم ببث خسوف القمر الدموي 2022 بشكل مباشر، فان سطح القمر يصبح دمويا نتيجة احتجاز الغلاف الجوي للارض اللون الازرق المعروف بقصر موجته، وسماحه للالوان ذات الاطوال الاكبر بالنفاذ، وهي الاحمر والبرتقالي والاصفر.

ببساطة فان خسوف القمر الدموي هي حيلة بصرية جميلة، والاجمل انها تتزامن مع وجود جارنا الكوني الاقرب وهو في طور البدر.

مراحل خسوف القمر الدموي

ومن المعروف عن القمر بأنه يمر في أطوار على مدى الايام التسعة والعشرين التي يدور خلالها حول الارض، وتبدأ من طور المحاق، او القمر الجديد، ثم الهلال المتزايد، وبعدها التربيع الأول، وصولا الى طور يدعى فيه الأحدب المتزايد قبل ان يصبح بدرا مكتملا منتصف الشهر.

ثم بعد ذلك يبدأ القمر رحلته العكسية عبر طور يسمى فيه الأحدب المتناقص، مرورا بطور التربيع الثاني، فالهلال المتناقص، واخيرا المحاق الذي يختفي معه تمام، استعدادا لبدء دورة رحلة جديدة لا تزال متواصل منذ مليارات السنين.

أساطير وخرافات خسوف القمر الدموي

سبب خسوف القمر الدموي هو امر بتنا نفهمه حاليا بعدما انار لنا العلم الطريق، لكن اسلافنا الذين لم يكونوا يدركون ما يحصل، لجأوا الى اقتراف خرافات واساطير مغرقة في الخيال في مسعى لتفسير ما يحصل للقمر خلال الخسوف.

فمثلا، كان المصريون، ولا يزال بعضهم الى اليوم، يعتقدون ان الجن يفترس القمر ليلة الخسوف، وهو ما يجعلهم يخرجون الى الطرقات والساحات وفي ايديهم اواني يطرقونها وهم يصيحون ويغنون من اجل اخافة الجن حتى يدع كوكبهم الدري وشأنه.

خسوف القمر الدموي في مصر مستمد من الفراعنة الذين كانوا يظنون ان حوريات النيل الشريرات رغم جمالهن الفاتن، يقمن باحتجاز القمر وخنقه غيرة وحسدا، فيناشدهن الناس بالغناء والتحبب حتى يخلين سبيله ويتلطفن بالسماح لضيائه ان يعود ليغمر ارضهم.

ولعل في اهزوجة "يا بنات الحور، سيبوا القمر يدور" التي لا يزال يرددها اطفال المصريين حتى اليوم هي خير مثال حي على الاسطورة تلك الاساطير المتجذرة في تراث ووجدان هذا الشعب.

ولا تزال لدى بعض قبائل الجزيرة العربية معتقدات غريبة حول أضرار خسوف القمر الدموي من حيث ان هناك من النساء الحوامل من يتفادين ملامسة بطونهن وقتها حتى لا يلدن اطفالا مجانين ومشوهين بوجوه سوداء او مزرقة او بجلد احمر بلون الكوكب المخسوف. ومنهن من تقر في بيتها لا تبرحه حتى يعود الضياء الى الارض.

ومنهن ايضا من كانت تستحم بعد انتهاء خسوف القمر الدموي بماء تكون وضعته على سطح البيت، ظنا بان هذا الماء سيكون كفيلا بمنع حصول المحظور لها او للجنين.

خسوف القمر الدموي ونهاية الارض

وفي ثقافات الشعوب الاخرى اساطير تقترب او تبتعد عما ذهب اليه المصريون، فالهنود الحمر وكذا شعب حضارة الإنكا في القارتين الاميركيتين كانوا يفسرون الظاهرة على انها مظهر لمرض يعتري القمر فيمتقع وجهه بالحمرة، كما البشر عندم يمرضون، فيهدهدونه باغنيات تواسيه حتى يسترد العافية.من باب رد جميل ضيائه عليهم.

أما اقوام افريقيا فيرون في الامر نذيرا بغضب توشك ان تصبه عليهم الارباب، فيسارعون الى الصلاة وذبح القرابين الحيوانية والبشرية لها لتبريد هيجانها وارضائها حتى تنفك عنهم.

تزخر ثقافات الشعوب بالاساطير التي تحاول تفسير ظاهرة خسوف القمر الدموي

ولأن الملك كان في مقام الرب عند البابليين، فقد كانوا يخفون سيدهم ليلة خسوف القمر، اعتقادا بان الشياطين التي تناصبه العداء قادمة لاقتناصه وقتله، او على الاقل لتصب عليه لعنة تقصف من الاجل.

غير ان جيراننا الهنود في اسيا ابدوا مخاوف وغلوا اقل في التعامل مع ظاهرة خسوف القمر الدموي، حيث يكتفون بالتشاؤم منها، فيتجنبون خلالها تناول اي طعام او شراب اعتقادا بان غياب ضياء قمرهم سيفسد الطعام ويتسبب لهم بمشاكل معوية.

وتتعدد الاساطير والخرافات حول الارض بتعدد الحضارات والشعوب، ومنها ما يوغل في الماورائيات وبعضها لا يلقي كثير بال للظاهرة ويعتبرها في اسوأ الاحوال نذرا سماوية تستبق زلزالا او موت عظيم وخلافه.

اقترن القمر عموما بخرافات ربطها البعض بالذئاب التي قيل انها تناجي بعضها في ضوئه

ولا يفوت ذكر ان هناك في المعتقد المسيحي اشارة متعلقة بظاهرة خسوف القمر الدموي، فسرها البعض باعتبارها احدى علامات نهاية الارض، مستشهدين في ذلك بالاية الواردة في سفر أعمال الرسل، والتي تقول ان "الشمس ستتحول إلى ظلام والقمر إلى دم، قبل أن يأتي يوم الرب العظيم".

صلاة خسوف القمر ومشروعيتها

أما خسوف القمر الدموي في الإسلام ، فهو آية من آيات الله في الكون، تماما كما هي الحال مع كسوف الشمس، وهو ما يجعل المسلمين ينشطون الى الصلاة أثناء الخسوف والكسوف استشعارا لعظمة الخالق وطلبا للمغفرة.

وقد ترسخ هذا الفهم لدى المسلمين بفضل هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي وردت عنه احاديث عدة في هذا الشأن، منها ما رواه البخاري (1041) ، ومسلم (911) – واللفظ له - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، والذي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ ) .

وصلاة الخسوف والكسوف، كما يوضح موقع الشيخ عبدالعزيز ابن باز هي "سنة مؤكدة" سواء كان هذه الخسوف كليا او جزئيا، وهي ركعتان تصليان "متى وقع الكسوف ولو في وقت النهي".

وتشتمل هاتان الركعتان على قراءتين وركوعين وسجدتين في كل منهما.

وحول هيئة صلاة الخسوف والكسوف، فقد روى البخاري (1059) ، ومسلم (912) عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ : " خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ ، وَقَالَ : هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ .

أما هل يجوز صلاة الخسوف منفردا ؟، فقد اتفق الفقهاء على أنها تصح للمنفرد في بيته وفي غيره، علما ان المشهور عن الملكية والشافعية انهم لا يرون صلاة الجماعة في الخسوف.

وتجدر الاشارة الى ان البعض كان يتساءل عما اذا كان خسوف القمر الدموي من علامات الساعة ؟ وهو الامر الذي لم يثبت من ضمن العلامات الكبرى والصغرى التي رويت عن النبي.