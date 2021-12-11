داعش تتبنى تفجيري "كابل".. ومقاتليها يشتبكون مع طالبان في جلال آباد

اندلعت اشتباكات عنيفية، صباح اليوم السبت، بين عناصر من تنظيم داعش ومقاتلين من حركة طالبان، في مدينة جلال آباد مركز ولاية ننكرهار جنوب شرق أفغانستان.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجيرين اللذين وقعا يوم أمس الجمعة في العاصمة الأفغانية كابل، وأسفرا عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين.

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أمس الجمعة، أن "مدنيين اثنين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون" جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة صغيرة في منطقة دشتي بارتشي بالعاصمة كابل.

وقالت الوزارة إن امرأة أُصيبت بتفجير آخر في المنطقة نفسها"، مشيرا إلى أن التفجير الثاني ناتج أيضا عن عبوة.

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية فرانك ماكنزي، حذر من نمو تنظيمات متطرفة في أفغانستان بعد رحيل القوات الأميركية منها.

وفي مقابلة مع "أسوشيتد برس"، ذكر ماكنزي بالاسم فرع تنظيم "داعش" في أفغانستان وتنظيم القاعدة، الذي كانت تربطه علاقات قوية بحركة طالبان الحاكمة حاليا.

وقال العسكري الأميركي البارز إنه "لم يتضح بعد إلى أي مدى ستلاحق طالبان بقوة تنظيم داعش"، الذي هاجم الحركة بعنف في أنحاء البلاد في أعقاب عودتها إلى السلطة أغسطس الماضي.

وقد ألقت الولايات المتحدة باللوم على "داعش" في تفجير انتحاري يوم 26 أغسطس خارج مطار كابل، أسفر عن مقتل 13 جنديا أميركيا خلال الأيام الأخيرة من الإجلاء.