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داعش يهاجم قوات سوريا الديمقراطية في جنوب شرق البلاد

داعش يهاجم قوات سوريا الديمقراطية في جنوب شرق البلاد
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