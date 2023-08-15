دراسة: الذكاء الاصطناعي يستطيع سرقة كلمات المرور عبر الاستماع لضربات لوحة المفاتيح

بمقدور القراصنة استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي لسرقة كلمات مرور المستخدم بدقة شبه كاملة من خلال الاستماع الى ضربات الشخص على لوحة المفاتيح، وفقا لنتائج دراسة مقلقة نشرت في وقت سابق هذا الشهر.

قام مجموعة من علماء الكمبيوتر في بريطانيا بتدريب نموذج ذكاء اصطناعي على التعرف على الأصوات المتولدة من ضربات لوحات مفاتيح جهاز ماك بوك نسخة عام 2021، الذي وصفته الدراسة بانه احد اكثر الاجهزة المحمولة شيوعا.



ووفقًا لنتائج الدراسة التي نشرتها جامعة كورنيل، فعندما تم تشغيل نموذج الذكاء الاصطناعي بالقرب من هاتف ذكي، كان قادرا على اعادة انتاج كلمة المرور التي تمت كتابتها وبدقة تصل الى 95 في المئة، .

واضافت الدراسة ان الاداة المفيدة للقراصنة كانت ايضا غاية في الدقة اثناء الاستماع الى اصوات الكتابة عبر الميكروفون المدمج في اللابتوب خلال مؤتمر فيديو على "زوم".

وقال الباحثون أنها اعادت انتاج ضربات المفاتيح بدقة تصل إلى 93 في المئة، وهو رقم قياسي لهذا النوع من الوسائط.

وحذروا من أن العديد من المستخدمين لا يدركون المخاطر التي تنطوي على امكانية قيام اشخاص من اصحاب النوايا السيئة بمراقبة ضربات مفاتيحهم بهدف اختراق حساباتهم، وهو نوع من الهجمات السيبرانية اطلقوا عليه تسمية "هحوم قناة الصدى".

خطر جديد للتكنولوجيا الصاعدة

وتشير الدراسة الى ان "انتشار انبعاثات الأصوات الصادرة عن لوحة المفاتيح في المكان لا يجعلها هدفا سهلا للهجوم فحسب، ولكنه يجعل الضحايا يستهينون (وبالتالي لا يحاولون اخفاء) تلك الاصوات".

وتقول انه "على سبيل المثال، فانه عند كتابة كلمات المرور، يقوم الاشخاص عادة باخفاء شاشاتهم ولكنهم يفعلون القليل لحجب صوت لوحة المفاتيح".

ولقياس الدقة، عمد الباحثون الى الضغط على 36 من مفاتيح اللابتوب، وبما مجموعة 25 مرة لكل مفتاح، مع تغيير "الضغط والإصبع" في كل ضغطة.

وكان نموذج البرنامج قادرا على الاستماع الى عناصر تعريفية لكل ضغطة مفتاح، مثل طول الموجة الصوتية، مع وضع جهاز ايفون ميني 13 على بعد 17 سنتيمترا من لوحة المفاتيح.

ويشكل احتمال ان تساعد ادوات الذكاء الاصطناعي القراصنة عامل خطر اخر للتكنولوجيا الصاعدة.

وكان خبراء مشهورون بدءًا من مؤسس "اوبن اي" سام ألتمان إلى الملياردير إيلون ماسك وآخرين، حذروا من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل خطرًا كبيرًا على الإنسانية بدون وجود إجراءات وضوابط مناسبة.