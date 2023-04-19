دعا لتحرير المسجدين الحرام والأقصى.. الداعية طارق السويدان يثير عاصفة من الجدل

البوابة - أثار الداعية والمفكر الإسلامي الكويتي طارق السويدان، عاصفة من الجدل بعد دعوته إلى تحرير المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، عبر تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

واضطر الداعية السويدان، إلى حذف التغريدة، ونشر اعتذار عن ما أسما بالخطأ الجسيم، ونشر تغريدة كتب فيها: "للعلم التغريدة التي تم حذفها لم أكتبها أنا بل كتبها الأخوة في إدارة الصفحة وقد كانت خطأ جسيماً وأعتذر لكم عنها".

قام طارق سويدان بكتابة هذه التغريدة التي دعى فيها الى تحرير المسجد الحرام ثم حذفها وعدلها بالتغريدة المقتبسة.



ممن يريد تحرير المسجد الحرام هذا العدو الارهابي الخبيث؟! https://t.co/mo8ImRnBeX pic.twitter.com/Sfm1ZOl8oK — مشعل الخالدي (@meshaluk) April 18, 2023

وجاء في تغريدة الداعية الإسلامي المشهور، قبل حذفها: "المسجد الحرام والمسجد الأقصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها.. نسأل المولى سبحانه أن يجمعهما التحرير قريبا غير بعيد وأن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال".

أعتذر لكم عن التغريدة التي تم مسحها وتغييرها،

فالتغريدة الأولى كتبها الشباب في إدارة الصفحة ولم أكتبها أنا،

فهذا ليس منهجي ولا خلقي

وأشكر من أحسن الظن،

وأشكر كذلك من أساء الأدب فقد أهداني من حسناته في هذه الليلة المباركة — Dr.TareqAlSuwaidan (@TareqAlSuwaidan) April 18, 2023

وأكد السويدان، في تغريدة جديدة أعاد كتابتها، اعتذاره عن المنشور الذي حذفه، وأن هذا ليس منهجه ولا خلقه، وقال: "أعتذر لكم عن التغريدة التي تم مسحها وتغييرها، فالتغريدة الأولى كتبها الشباب في إدارة الصفحة ولم أكتبها أنا، فهذا ليس منهجي ولا خلقي وأشكر من أحسن الظن، وأشكر كذلك من أساء الأدب فقد أهداني من حسناته في هذه الليلة المباركة".

المسجد الحرام والمسجد الأقـ.ـصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها

نسأل المولى سبحانه أن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال pic.twitter.com/T4HduuHIre — Dr.TareqAlSuwaidan (@TareqAlSuwaidan) April 18, 2023

وبسبب الحرج الذي وقع فيه الداعية والمفكر الكويتي، بسبب المشرفين على إدارة صفحته على "تويتر" والتي يتابعها نحو 9.8 مليون مغرد، قال السويدان أنه أوقف أولئك المشرفين.

وعلى الرغم من موقف السويدان الواضح من العنف والإرهاب، ورفضه لهما، إلا أن الإعلام السعودي، والحسابات الموالية للحكومة، تستهدف الداعية الإسلامي، وتربط بينه وبين العنف والإرهاب.

وطارق السويدان، من مواليد 15 نوفمبر 1953، وهو باحث وكاتب، وداعية إسلامي، ومؤرخ، وإعلامي، ومدرب في الإدارة والقيادة.

واشتهر السودان، الذي يعتبر أحد المناصرين لجماعة الإخوان المسلمين، ببرامجه التلفزيونية التي تتناول التاريخ الإسلامي والفكر وتنمية القدرات والأداء والقيادة.

كما انه كان مديراً لقناة الرسالة حتى أقاله الوليد بن طلال بسبب معارضته للانقلاب العسكري في مصر وتأييده للإخوان.

هجوم ضد طارق السويدان

وفيما يلي مجموعة من ردود الفعل التي تداولها نشطاء على تغريدة السويدان:

ما كُتب في حساب طارق السويدان بتويتر من إساءة حقيرة ومرفوضة بحق #السعودية باعتبارها محتلة للحرم المكي وبيت الله الحرام ، جرم كبير وقلة أدب يتحملها طارق لوحده ، وعليه ألا يورط الكويت بهكذا تصريحات فالكويت والكويتيين يعتزون ب #السعودية ولا يقبلون أن تُمس من الآخرين فما بالك من… pic.twitter.com/jUv9B4WviQ — داهم القحطاني (@dahemq) April 19, 2023