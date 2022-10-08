دمشق: الاردن يمنع دخول 200 سلعة سورية الى اراضيه

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل، خلال أعمال المنتدى الاقتصادي السوري - الأردني ان الاردن منع دخول 200 سلعة سورية الى اراضيه بالرغم من حاجته اليها

وقال الوزير ان عمان فضلت استيرادها من جهات اخرى على الرغم من جدوى استيرادها من سورية مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن وصل إلى نحو 100 مليون دولار في الاتجاهين

وتقيم غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة العقبة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية المنتدى تحت شعار "تشاركية لا تنافسية " بحضور شخصيات ورجال أعمال وشركات وفعاليات اقتصادية من سوريا والأردن.

واشار الوزيرالسوري الى ان بلاده تستورد من الاردن الطاقة والأسمدة والعلب المعدنية الخاصة بالمنتجات الغذائية ، فيما صدرت خلال الفترة الماضية قرارات أردنية بمنع استيراد 200 مادة من سوريا والسماح باستيرادها من دول أخرى رغم أن من مصلحة التاجر الأردني هي الاستيراد من سوريا".

ويبدو ان الوزير السوري يلمح الى التزام الاردن بعقوبات قيصر التي فرضتها الادارة الاميركية على سورية ومنعت خلالها اي عمليات تجارية واقتصادية مع المؤسسات والشركات السورية

وقال الوزير السوري أن "سوريا لا تمنع الاستيراد من الأردن لكن نأمل أن يكون هناك تفهم من قبل الأشقاء الأردنيين بأن ما يجري في سوريا هو نتيجة لظروف طارئة خلال الحرب وهناك تدمير كبير للبنى التحتية السورية، وقد تم الاعتماد على الذات في كثير من القطاعات بهدف ترشيد إنفاق القطع الأجنبي، ورغم ذلك وحين يكون هناك حاجة لاستيراد مادة معينة فالأولوية تعطى للأردن".