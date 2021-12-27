دمشق تدين مشاريع اسرائيل في الجولان وتؤكد عزمها استعادته

شددت دمشق على "سورية" هضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل واستنكرت المشاريع الاستيطانية والاسرلة التي تنفذها سلطات الاحتلال، واكدت على ان سورية ستستعيدها كونها جزء لا يتجزأ من الاراضي السورية.



الجولان سوري

وفي ردها على الخطة الإسرائيلية التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية أمس، وتقضي بتوسيع الاستيطان في الجولان، قالت وزارة الخارجية السورية إن الجولان السوري المحتل هو “بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا التي ستعمل على إعادته كاملا إلى الوطن وبجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم وواجبا دستوريا للدولة السورية”.

اجتماع الحكومة الاسرائيلية في الجولان

وقالت وزارة الخارجية السورية إن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي لكامل أعضاء حكومته في الجولان المحتل “بشكل استفزازي وسافر”، يأتي ضمن سياق “الممارسات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل و”إمعانها في الممارسات الاستيطانية والانتهاكات الجسمية والممنهجة والتي ترقى لجرائم حرب”.

وأضافت الوزارة في بيان، أن “رعونة السلوك الإسرائيلي الاستفزازي ما كان لها أن تصل إلى هذا الحد لولا الحماية التي وفرتها لها الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ ارتكابها لجريمة الضم عام 1981”.

وأدانت الخارجية في بيان الخطة الإسرائيلية الهادفة إلى مضاعفة أعداد المستوطنين في الجولان المحتل، ووصفتها بالتصعيد الخطير وغير المسبوق.