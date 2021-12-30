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دولة خليجية تعين سفير لها في دمشق

منشور 30 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 06:46
تعيين وحيد مبارك سيار سفيرا للبحرين في دمشق
تعيين وحيد مبارك سيار سفيرا للبحرين في دمشق

اعلنت البحرين انها عينت سفير لها في العاصمة السورية بعد سنوات من الجمود السياسي والدبلوماسي بين البلدين نتيجة الموقف الخليجي العام من نظام الرئيس السوري بشار الاسد اثر اندلاع الثورة ضده في  2011.

سفير للبحرين في دمشق

وقالت وكالة انباء البحرين انه تم تعيين تعيين وحيد مبارك سيار رئيسا للبعثة الدبلوماسية لدى سوريا، لتكون الدولة الخليجية الثالثة بعد الامارات العربية التي تعيد افتتاح بعثتها والعمل فيها بشكل كامل

ووفق وكالة أنباء البحرين نص المرسوم على تعيين السفير وحيد مبارك سيار رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية بلقب سفير فوق العادة مفوض.

وكانت مملكة البحرين أعلنت استمرار العمل في سفارتها بدمشق وكذلك في السفارة السورية بالمنامة.

 

 

الامارات فتحت سفارتها 

وتعتبر البحرين الدولة الخليجية الثالثة بعد سلطنة عمان والامارات التي تعيد العمل في سفارتها في دمشق، حيث اعلنت ابو ظبي في 2018 عن فتح سفارتها في دمشق بحجة مواجهة النفوذ الايراني بشكل مباشر ودعم التواجد العربي 

وأصبحت سلطنة عمان في العام الماضي أول دولة خليجية تعيد سفيرها إلى سوريا.

 

 

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كلمات دالة:وحيد مبارك سيارالبحريندمشقالسفارة البحرينية

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