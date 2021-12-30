دولة خليجية تعين سفير لها في دمشق

اعلنت البحرين انها عينت سفير لها في العاصمة السورية بعد سنوات من الجمود السياسي والدبلوماسي بين البلدين نتيجة الموقف الخليجي العام من نظام الرئيس السوري بشار الاسد اثر اندلاع الثورة ضده في 2011.

سفير للبحرين في دمشق

وقالت وكالة انباء البحرين انه تم تعيين تعيين وحيد مبارك سيار رئيسا للبعثة الدبلوماسية لدى سوريا، لتكون الدولة الخليجية الثالثة بعد الامارات العربية التي تعيد افتتاح بعثتها والعمل فيها بشكل كامل

ووفق وكالة أنباء البحرين نص المرسوم على تعيين السفير وحيد مبارك سيار رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية بلقب سفير فوق العادة مفوض.

وكانت مملكة البحرين أعلنت استمرار العمل في سفارتها بدمشق وكذلك في السفارة السورية بالمنامة.

أصدر جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما بتعيين السفير وحيد مبارك سيار رئيساً للبعثة الدبلوماسية للمملكة #البحرين لدى #سورية بلقب سفير فوق العادة مفوّض

تعليق :

هذا القرار البحريني رد كاف على المعلمي ولا تخطو #البحرين مثل هذه الخطوة دون التنسيق مع #السعودية pic.twitter.com/iwD0C6iys9 — عمر رحمون (@Rahmon83) December 30, 2021

الامارات فتحت سفارتها

وتعتبر البحرين الدولة الخليجية الثالثة بعد سلطنة عمان والامارات التي تعيد العمل في سفارتها في دمشق، حيث اعلنت ابو ظبي في 2018 عن فتح سفارتها في دمشق بحجة مواجهة النفوذ الايراني بشكل مباشر ودعم التواجد العربي

وأصبحت سلطنة عمان في العام الماضي أول دولة خليجية تعيد سفيرها إلى سوريا.