دول الخليج تحذر مواطنيها من السفر إلى تنزانيا وغينيا

البوابة - حذرت الدول الخليجية، مواطنيها من السفر إلى جمهوريتي تنزانيا وغينيا الاستوائية، جراء ‏تفشي ‏مرض حمى فيروس ماربورغ النزفية.

ونصحت الإمارات، مواطنيها بتأجيل السفر إلى تنزانيا وغينيا، بسبب تفشي "ماربورغ"، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الإماراتية، يوم أمس السبت.

وطالب البيان، المواطنين الإماراتيين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن ‏السلطات المختصة.‏

أما وزارة الخارجية الكويتية، دعت رعاياها في تنزانيا وغينيا، والدول المجاورة لهما، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة التي تعلنها السلطات هناك للحد من مخاطر انتقال العدوى.

كما دعت الوزارة، يوم أمس السبت، اتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن السلطات ‏الصحية المحلية في تلك الدولتين.

وأوصت الخارجية الكويتية، بتجنب السفر إلى غينيا الاستوائية وتنزانيا، في الوقت الحالي، إلى حين الإعلان عن السيطرة على انتشار الفيروس في كلا البلدين.

ووفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن فيروس "ماربورغ" يرتبط بشكل وثيق مع فيروس "إيبولا"، وأنه غالبا ما يكون قاتلا، حيث يمكن أن تصل نسبة الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 88%.

وينتشر فيروس "ماربورغ" بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين، والأسطح والمواد، وينتقل من خفافيش الفاكهة.

في سياق متصل، نصحت‎ ‎هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية‎"‎، يوم الجمعة الماضي، مواطني المملكة بتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب ‏انتشار فيروس ماربورغ فيهما‎.‎

وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة السعودية، يوم الجمعة الماضي، أن "وقاية" توصي بتجنب السفر إلى غينيا الاستوائية وتنزانيا، بسبب تفش مرض فيروس ماربورغ.

وأصدرت وزارة الصحة العُمانية، يوم الخميس الماضي، بيانا، دعت فيه مواطنيها إلى عدم السفر إلى كل من تنزانيا وغينيا ‏الاستوائية‎.‎

وقال البيان: "إن الوزارة تراقب عن كثب المرض في هاتين الدولتين كونه شديد العدوى، وتصل فيه نسبة الوفيات من 60 إلى 80%‎.‎"

ويتعرض العديد من المصابين بفيروس ماربورغ الذي يظهر بشكل مفاجئ، مع ارتفاع في درجة الحرارة، وصداع وتوعك شديدين، بأعراض نزفية حادة في غضون 7 أيام.