دول تعلن الجمعة اول ايام عيد الفطر

اعلنت تركيا ان غدا الجمعة، سيكون أول أيام عيد الفطر في البلاد حيث ستؤدى صلاة العيد في كافة مساجد البلاد فيما لا تزال الكثير من الدول والمؤسسات المختصة تنتظر موقف دوائر الافتاء بعد غياب الهلال نظريا وحضوره عن طريق التلسكوب

السعودية: ولادة هلال عيد الفطر

الخبير الفلكي السعودي محمد بن ردة الثقفي قال ان : "هلال شهر شوال تمت ولادته فلكيا، ويوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر بحسب المعطيات الفلكية" بانتظار الاعلان الرسمي من دائرة الافتاء العام في المملكة

تركيا تحدد عيد الفطر

ونقلت وكالة انباء الاناضول الرسمية عن عالمة الفلك في اللجنة العليا لشؤون الدين برئاسة الشؤون الدينية التركية، حُميراء نور إشلك، إن هلال شهر شوال سيبدأ بالظهور من قارتي إفريقيا وأوروبا اعتبارا من بداية الليلة القادمة التي تربط الخميس بالجمعة.

الدول الاوربي تعلن العيد الجمعة

من جهته أعلن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، موعد غرة شهر شوال لعام 1444 هجريا، وأول أيام عيد الفطر 2023، وذلك وفقًا لـ الحسابات الفلكية الدقيقة التي يأخذ بها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في تحديد أهلة الشهور العربية.

وعليه، يمكن رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هجريا، يوم الخميس 20 أبريل 2023 ميلاديا، بالعين المجردة في أمريكا الشمالية والجزء الشمالي والأوسط من أمريكا الجنوبية، وذلك في حالة صفاء الغلاف الجوي وباستخدام التليسكوب، وفي غرب كل من إفريقيا وأوروبا بالتليسكوب وأجهزة الرصد.

الاردن بانتظار الافتاء لتحديد موعد عيد الفطر

في الارن اعلن رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إنه في حال اعتماد الرؤية الشرعية البصرية في الأردن؛ فإن أول أيام عيد الفطر يكون السبت؛ أما إذا اعتمدت الحسابات الفلكية فيكون يوم الجمعة. وقال أن رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس "غير ممكنة بالعين المجردة" والتلسكوب في الأردن والمنطقة العربية وان الامر سيكون في عهدة دائرة الافتاء الاردنية في النهاية

الامارات: جدل بين جمعية فلكية والادارة المختصة



وعلى النقيض من ذلك، كانت جمعية "مركز الفلك الدولي" الاماراتية نفت الاربعاء، امكانية رؤية الهلال مساء الخميس، وذلك عبر بيان حمل تواقيع 25 باحثا فلكيا.

وقال المركز في بيانه ان رؤية الهلال بالعين المجردة في العالم العربي أو الإسلامي غير ممكنة، وايضا غير ممكنة باستخدام التلسكوب في معظمه.

لكن القاضي اكد عدم صحة ما ذهب اليه بيان جمعية مركز الفلك "المغمورة"، والتي قال ان "هناك الكثير من علامات الاستفهام" عليها.

واعتبر انه "من غير اللائق استباق الاحداث والقول بتعذر رؤيته (الهلال) لحاجة في نفس يعقوب"، مجددا اتهامه للجمعية التي قال انها تسعى من وراء هذه البلبلة الى "تسيلط الاضواء على نفسها".

دول تعلن السبت اول ايام عيد الفطر

الى ذلك اعلنت استراليا، ماليزيا، سنغافورة، إندونيسيا، بنغلادش السبت أول ايام عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شوال بجميع الوسائل