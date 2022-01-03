دول عربية تدين اختطاف الحوثيين لسفينة الشحن الإماراتية

توالت الاثنين، ردود الفعل العربية المنددة باختطاف الحوثيين سفينة شحن إماراتية في البحر الأحمر قبالة محافظة الحديدة اليمنية، والمطالبة بالافراج عنها فورا.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، عن "احتجاز سفينة شحن إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة، على متنها معدات عسكرية وتمارس أعمالا عدائية".

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها "تدين قيام ميليشيا الحوثي باختطاف سفينة شحن تحمل علم الإمارات أثناء إبحارها (في البحر الأحمر) قبالة محافظة الحديدة اليمنية".

وأكدت أن "مثل تلك العمليات الإرهابية تُشكل خطرًا حقيقيًا على حرية الملاحة"، داعيةً إلى "الإفراج الفوري عن السفينة".

ومنذ سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، بـ"أشد العبارات تعرض السفينة للقرصنة والاختطاف من قبل ميليشيا الحوثي"، مطالبة بإطلاق بـ"إخلاء (سبيل) السفينة فورا لاستكمال مسيرها".

كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما تم من "قرصنة بحرية تهدد الملاحة".

ودعت "المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الخطير وإجبار الحوثيين على الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها".

تهديد للملاحة الدولية

واعتبر رئيس الحكومة الشرعية اليمنية معين عبد الملك، عبر "تويتر"، ما حدث "قرصنة واختطاف وتهديد خطير للملاحة الدولية".

وأكد أن "المجتمع الدولي أمام مهمة ملحة للتعامل مع هذا الخطر".

وكذلك أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي (تضم 57 دولة ومقرها في جدة)، عن "إدانتها الشديدة لعملية القرصنة والاختطاف والعمل الإجرامي"، مطالبة بـ"إطلاق سراح السفينة فورا"، وفق بيان.

بينما قال المتحدث باسم التحالف العربي، العميد تركي المالكي، في بيان، إن "السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى (جنوبي اليمن) إلى ميناء جازان السعودي، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في الجزيرة".

وأفادت فضائية "الإخبارية" السعودية الرسمية، الإثنين، بأن "الحوثيين يعملون على نقل أسلحة إلى السفينة".

وهو لم تعقب عليه جماعة الحوثي على الفور.

ومنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.