دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع ضربات جوية للتحالف

ترددت اصوات انفجارات عنيفة في عدة انحاء من العاصمة اليمنية صنعاء مساء السبت، بالتزامن مع اعلان التحالف بقيادة السعودية توجيه ضربات "دقيقة" لأهداف عسكرية في المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال التحالف في بيان إنه "استجابة للتهديد، تم تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء".

وطالب المدنيين بـ"عدم التجمع أو الاقتراب من معسكر التشريفات"، مؤكدا أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان التحالف أعلن مساء الجمعة، أنه يحضر لعملية عسكرية واسعة ردا على مقتل شخصين بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون نحو مدينة صامطة جنوب المملكة.

كما اعلن أنه سيعرض الأحد، أدلة تحويل مطار صنعاء إلى مركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات.

كما وعد التحالف بعرض أدلة تورط حزب الله الإرهابي في اليمن، وكذلك أدلة تورط الميليشيا اللبنانية في استخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية.

وكان التحالف أكد، أمس الجمعة، أنه دمر عمليات نقل أسلحة في العاصمة صنعاء وذلك بعد مراقبتها.

وأضاف أن تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، مطالباً المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء.

كما أضاف أن الحوثيين نقلوا أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات أثناء مهلة التحالف، مشيراً إلى تدمير 9 مخازن للأسلحة بالمعسكر بعد نقل الأسلحة إليها.

وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وتقول الأمم المتحدة، إنه بنهاية عام 2021، ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.