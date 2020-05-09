ديرالزور: التحالف ينفذ انزال جوي بحثا عن خليفة البغدادي

علق التحالف الدولي على العملية الأمنية التي استهدفت تنظيم "داعش" في دير الزور شرقي سوريا، بعد الحديث عن اعتقال التحالف خليفة البغدادي خلال العملية.

وقال العقيد "مايلز كاغينز" المتحدث باسم قوات التحالف في تغريدة على تويتر إن "قوات سوريا الديمقراطية، بالتعاون مع قوات التحالف استهدفت عناصر من تنظيم داعش، المسؤولين عن الأنشطة الإرهابية في محافظة دير الزور".

وأضاف المتحدث أن قوات سوريا الديمقراطية ألقت القبض على "قيادي إرهابي في داعش" بدير الزور، دون أن يحدد هويته، مشيرا إلى ما وصفه بـ "الجهد المتميز" خلال تنفيذ العملية.

وكانت مصادر إعلامية نشرت أنباء عن اعتقال خليفة البغدادي في قيادة داعش "أبو ابراهيم القرشي" ضمن عملية إنزال جوي للتحالف في بلدة الزر بريف دير الزور الشرقي.

وأشارت المصادر إلى أنه تم خلال العملية اعتقلت مطلوبين من قادة تنظيم "داعش"، ويعتقد أن الخليفة الجديد من بينهم، وأثناء العملية قام أحد المعتقلين بتفجير نفسه، فيما تدخل الطيران الأميركي حيث أضاء سماء المنطقة بالقنابل المضيئة، ونفذت ثلاث طائرات منه إنزالات على الأرض، وأطلقت الطائرات النار عدة مرات.

وبحسب المصادر فإن العملية دامت نحو ساعتين متواصلتين، وأعقب العملية أيضاً مداهمة عناصر "قسد" لبيت قريب من مكان الاشتباك، تقطنه عائلة "الزعين" النازحة من بلدة بقرص، والتي تعمل في تجارة المواد الغذائية والدراجات النارية.