رئيسة حكومة فنلندا تقدم استقالتها

البوابه - قدمت سانا مارين، رئيسة الحكومة في فنلندا استقالتها إلى الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، اليوم الخميس وذلك عقب خسارتها في الانتخابات التشريعية، حيث قبل الرئيس طلب استقالة الحكومة وكلفها بمواصلة تسيير الأعمال لحين تعيين حكومة جديدة للبلاد.

وأعلن حزب الائتلاف الوطني الفنلندي المعارض فوزه في الانتخابات البرلمانية في البلاد، الأحد الماضي، حسبما ذكرت وزارة العدل الفنلندية، حيث أن من المقرر أن يبدأ العمل على تشكيل الحكومة الجديدة عقب انعقاد جلسات البرلمان الجديد المنتخب.

كما أعلن أوربو، من مقر حملة الانتخابية فوز حزبه في الانتخابات، بالتزامن مع اقرار مارين بهزيمة حزبها، الأمر الذي دفعهتا إلى تهنأت الأحزاب المتنافسة، قائلة بإن "الديمقراطية قالت كلمتها".

وشارك في التصويت المبكر في الانتخابات 40.5 في المئة من الناخبين، ما يعادل مليون و731 ألف و441 شخصًا.



