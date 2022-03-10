رئيس بولندا يطالب واشنطن بتسريع توريد الأسلحة الأمريكية لبلاده

قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الخميس، أن بلاده تعمل على تعزيز دفاعتها، عبر استيراد أنظمة دفاع جوي وأسلحة ودبابات متطورة من الولايات المتحدة.

وأشار الرئيس البولندي، خلال مؤتمر صحفي مع نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في العاصمة وارسو، إلى ضرورة تسريع وتيرة توريد الأسلحة الأمريكية إلى بلاده.

وأوضح دودا أن بلاده تعمل على استيراد أنظمة دفاع جوي صاروخي "باتريوت"، وبرنامج شراء مقاتلات من النوع F-35، فضلا عن اقتناء دبابات "أبرامز" الأمريكية القتالية الحديثة الصنع، والتي تم إطلاقها مؤخرا.

هذا وأعربت بولندا عن استعدادها لوضع طائراتها من طراز "ميغ-29" "فورًا ومجانا" في تصرف الولايات المتحدة ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان: "سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرف حكومة الولايات المتحدة".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قد قال إن وزارة الدفاع الروسية تعلم أن عددا من الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة لأوكرانيا، محذرا من أن "السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يُعتبر مشاركة من تلك الدول في الصراع المسلح".

بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.

وقال الرئيس بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.