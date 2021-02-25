رئيس وزراء أرمينيا يعتبر مطالبة الجيش باستقالته محاولة انقلاب

كانت القوات المسلحة في أرمينيا قد طالبت في بيان الخميس باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان وحكومته>

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الخميس إن إعلانا للقوات المسلحة يطالبه بالاستقالة يصل إلى حد محاولة انقلاب عسكري.

وأقال رئيس الوزراء رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، إثر مطالبة مؤسسته باستقالة باشينيان.

ودعا باشينيان أنصاره الخميس إلى التجمع في وسط العاصمة يريفان دعما له، ولجأ إلى فيسبوك لإلقاء خطاب إلى الأمة في بث مباشر.

ولم يتضح ما إذا كان الجيش مستعدا لاستخدام القوة لدعم البيان الذي أصدره رئيس الوزراء، أو أن مطالبته باستقالة باشينيان كانت مجرد دعوة شفوية.

وكانت القوات المسلحة في أرمينيا قد طالبت في بيان الخميس باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان وحكومته، وفق ما ذكرته وكالة إنترفاكس للأنباء.

ويواجه باشينيان احتجاجات ودعوات إلى الاستقالة بعد ما وصفه معارضوه بإدارة كارثية للصراع الدامي الذي استمر ستة أسابيع بين أذربيجان والقوات المنحدرة من أصل أرميني في إقليم ناجورو قرة باغ العام الماضي.

ويواجه باشينيان احتجاجات ودعوات إلى الاستقالة بعد ما وصفها معارضوه بإدارة كارثية للصراع الدامي الذي استمر ستة أسابيع بين أذربيجان والقوات المنحدرة من أصل أرميني في إقليم ناجورو قرة باغ العام الماضي.

وخسرت القوات من أصل أرميني مساحات كبيرة من الأراضي داخل إقليم نارجورنو قرة باغ وحوله لصالح قوات أذربيجان في صراع العام الماضي الذي أودى بحياة الآلاف.