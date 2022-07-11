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ارتفاع عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن

منشور 11 تمّوز / يوليو 2022 - 08:17
رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة

أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، على وجود ارتفاع مضطرد وكبير في عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى المملكة الأردنية.

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ووصف الخصاونة هذه العمليات بالمنظمة من قِبل شبكات تمتد إقليميا على مساحة أكثر من دولة. وأضاف في حديث لتلفزيون "بي بي سي"، أمس الأحد، أن هناك تنسيقا بين بلاده ودمشق في هذه القضية.

على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء الأردني أن عمان منفتحة على علاقات صحية مع إيران، مشيرا إلى أن بلاده لم تتعامل يوما مع إيران على أنها مصدر تهديد لأمنها القومي.

وأضاف: "منفتحون على علاقات صحية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "علاقة الأردن مع السعودية تاريخية وممتدة".

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