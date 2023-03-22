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رابط الاستعلام الإلكتروني.. موافقات الحج في الاردن

تاريخ النشر: 22 آذار / مارس 2023 - 11:16
الحجر الأسود في الركن الشرقي من الكعبة المشرفه
الحجر الأسود في الركن الشرقي من الكعبة المشرفه

البوابه - أعلن اليوم الأربعاء موقع الإلكتروني لدائرة الحج والعمرة في المملكة الأردنية الهاشمية، بعد ظهر عن رابط للاستعلام عن صدور موافقة فريضة الحج.

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وأكد الشيخ محمد الخلايلة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، أن الحج لهذا العام من نصيب الأردنيين المولودون في العام  1950، فيما ستكون القرعة إلى مواليد العام 1960.

وبين الوزير الأردني أن حصة الأردنيين من موسم الحج للعام الحالي تبلغ 8 آلاف حاج من كلا الجنسين، وتاليا الرابط المعلن عنه من قبل وزارة الأوقاف الأردنية: ( https://hajj.gov.jo/webbooking/ )

كلمات دالة:الحجفريضة الحجالاردنرابط الاستعلامموافقات الحجموافقة الحج

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