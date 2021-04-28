رقم قياسي هندي بوفيات واصابات كورونا

سجلت الهند رقما عالميا قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا فيما تجاوزت حصيلة ضحايا الفيروس اليوم الأربعاء، 200 ألف.

وتعيش الهند وضعا وبائيا غير مسبوق بعد ارتفاع صاروخي لعدد الإصابات والوفيات بسبب نسخة متحورة من كورونا، ما دفع دولا غربية عديدة إلى إرسال مساعدات طبية عاجلة. بينما يثير تحقيق شكوكا حول حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس.

رقم قياسي بالاصابات في الهند

وشهدت الموجة الثانية من كورونا في الهند إصابة أكثر من 300 ألف شخص يوميا خلال الأسبوع الماضي، مما فاق قدرة مرافق الرعاية الصحية ومحارق الجثث على العمل وأثار استجابة دولية واسعة لمساعدة الهند.

وفي الساعات الـ24 الماضية، سجلت السلطات الصحية في هذا البلد 360 ألف و960 حالة إصابة جديدة، وهو أكبر عدد يومي في العالم، ليصل مجمل الإصابات في الهند إلى نحو 18 مليونا. وزادت الوفيات بواقع 3293، في أكثر حصيلة يومية في الهند حتى الآن، مما يرفع عدد المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 201 ألف و187.

دعم دولي للهند في مواجهة كورونا

بدأت المساعدة الدولية تصل صباح الثلاثاء (27 أبريل/ نيسان 2021) إلى الهند التي يسودها وضع "أكثر من مؤلم" بحسب منظمة الصحة العالمية، بسبب موجة وبائية تسجّل أعداد إصابات ووفيات قياسية.

ووصلت أول شحنة من المساعدة الطبية البريطانية التي تحتوى خصوصا على مئة جهاز تنفس ميكانيكي و95 جهاز توليد أكسجين، إلى نيودلهي في طائرة لوفتهانزا.

في المجمل، سيتمّ إرسال تسع حاويات جوية هذا الأسبوع محملة بمعدّات من بينها 495 جهاز توليد أكسيجين و120 جهاز تنفس عبر القناع و20 جهاز تنفس يدوي، بحسب المفوضية البريطانية العليا في نيودلهي.

وتعدّ الهند أكبر منتج لقاحات في العالم، وشرعت منذ أشهر في تصدير ملايين الجرعات عبر العالم تخص نوعية محلية من لقاح أسترازينيكا، غير أنها علقت منذ مدة عمليات التصدير بعد تصاعد الإصابات على ترابها وحاجتها للقاحات.

كما تستعد الحكومة الألمانية لإرسال مساعداتها للهند، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء إنه يتم العمل على مهمة الدعم المخطط "بأقصى سرعة" منذ نهاية الأسبوع الماضي، وأضاف: "يتعلق الأمر بشكل خاص بأجهزة التنفس الاصطناعي ونظام توليد الأكسجين المتنقل والأدوية".

من جهتها، أعلنت فرنسا أنها ستساعد بإرسال ثماني وحدات توليد أكسيجين طبي من خلال مولّد وحاويات أكسجين مسال سبق أن أُرسلت خمسة منها، تسمح بتوفير الأكسيجين الطبي لما يصل إلى 10 آلاف مريض في يوم واحد، بالإضافة إلى معدّات طبية خاصة تحتوي خصوصاً على 28 جهاز تنفس، بحسب ما أفادت السفارة الفرنسية في بيان.

وتعهّدت الولايات المتحدة إثر مكالمة هاتفية الاثنين بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بتقديم "مساعدة عاجلة" تتضمن خصوصا مكونات لانتاج لقاحات ومعدات حماية وأجهزة تنفس وفحوص كشف الاصابة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي سيرسل سفينة مساعدات تحمل معدات طبية إلى الهند. وتضم الشحنة، من بين مواد أخرى، 780 مكثفًا للأكسجين وإمدادات من عقار ريميديسفير ومئات من أجهزة التنفس الصناعي.

وقال يانيز ليناركيتش ، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات ، إن الإمدادات تم توفيرها من جانب الدول الأعضاء وإن تغطية تكاليف النقل ستكون بشكل أساسي من أموال الاتحاد الأوروبي. وأضاف "الاتحاد الأوروبي يتضامن بشكل كامل مع الشعب الهندي ومستعد لبذل قصارى جهدنا لدعمهم في هذا الوقت الحرج " .