روحاني يأمر بالتحقيق في تسريب ظريف الصوتي

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن التسجيل الصوتي المسرب لوزير الخارجية محمد جواد ظريف تمت سرقته وأن الرئيس حسن روحاني أمر وزير الاستخبارات بمعرفة من سرق الملف.

ووصف المتحدث سرقة الملف الصوتي بأنها "مؤامرة ضد الحكومة والنظام والمصالح الوطنية الإيرانية".

الحكومة بانتظار عودة ظريف إلى إيران لتقديم إفادة حول ما جاء في التسريب.

وأمس الاثنين علقت الخارجية الإيرانية على الملف الصوتي المسرب تطرق فيه ظريف إلى "سيطرة قاسم سليماني على الوزارة"، مشيرة إلى أن هذا "ملف مجزأ ومجموعة مختارة من محادثة داخلية مدتها 7 ساعات لا تعكس بأي حال من الأحوال مستوى الاحترام والمديح الكبير والتقدير الذي تحدث به وزير الخارجية" حول سليماني.

وفي وقت سابق أفاد موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض، بحصوله على ملف صوتي لوزير الخارجية الإيراني في مقابلة كان من المقرر نشرها بعد انتهاء الحكومة الحالية، أشار فيها إلى تدخلات قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، وأنه "ضحى بالدبلوماسية من أجل العمليات الميدانية للحرس الثوري".

الخارجية الايرانية تعلق

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، على الملف الصوتي

وقال المتحدث، إن "الملف الصوتي الذي نشر عن ظريف هو ملف مجزأ ومجموعة مختارة من محادثة داخلية مدتها 7 ساعات لا تعكس بأي حال من الأحوال مستوى الاحترام والمديح الكبير والتقدير الذي تحدث به وزير الخارجية في المحادثة حول حكمة ورشادة الشهيد سليماني والدور الفريد من نوعه الذي لعبه في النجاحات التي حققتها إيران في المنطقة".

وأضاف: "أن صداقة ظريف طويلة الأمد والتقارب مع اللواء سليماني لا تخفي عن أحد".

هذه المحادثة سجلت فقط في الذاكرة التنظيمية للحكومة ولم يكن من المقرر نشرها، وليس واضحا من نشرها بشكل انتقائي وبأية أهداف ونوايا".

وأوضح زاده، أنه "نظرا للفسوق السياسي المتزايد الذي نشهده هذه الأيام، يجب أن ننتظر تقطيع وبث أجزاء انتقائية أخرى من هذا الحوار، لذا في حال موافقة المؤسسات ذات الصلة سيتم نشر الحوار بالكامل والذي يستغرق 7 ساعات".