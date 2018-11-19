روحاني: إيران ستواصل تصدير النفط وتقاوم الحرب الاقتصادية الأمريكية

روحاني: فشلوا في إيقاف صادارتنا النفطية. سنستمر في التصدير

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الاثنين إن العقوبات الأمريكية على إيران جزء من حرب نفسية تشنها واشنطن على طهران مصيرها الفشل مضيفا أن الجمهورية الإسلامية ستواصل تصدير النفط.

وأضاف في كلمة في مدينة خوي بثها التلفزيون على الهواء مباشرة “تلومنا أمريكا على فشلها في المنطقة… من اليمن إلى العراق… لن نستسلم لهذا الضغط الذي يعد جزءا من الحرب النفسية ضد إيران”.

وتابع “فشلوا في إيقاف صادارتنا النفطية. سنستمر في التصدير”. (رويترز)