روسيا.. الكشف عن منفذة اغتيال "داريا دوغينا"

كشفت الأجهزة الأمنية الروسية، اليوم الإثنين، النقاب عن منفذة جريمة اغتيال "داريا دوغينا" ابنة العالم السياسي الروسي ألكسندر دوغينا، مشيرة إلى أنها مواطنة أوكرانية.

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي، إن منفذة جريمة الاغتيال فرت إلى استونيا، مؤكدا أن الاستخبارات الأوكرانية تقف وراء قتل "دوغينا".

وبحسب "الأمن الفدرالي"، فإن المواطنة الأوكرانية التي نفذت الجريمة بحق "دوغينا"، تدعى نتاليا فوفك، وأنها وصلت إلى روسيا برفقة ابنتها شابان صوفيا التي تبلغ من العمر 12 عاما، في 23 يوليو الماضي.

وأضاف جهاز الأمن ، أنه من أجل تنظيم جريمة قتل دوغينا والحصول على معلومات حول أسلوب حياتها، استأجرت المواطنة الأوكرانية مع ابنتها شقة في موسكو في االبناية التي تعيش فيها دوغينا.

ووفقا للمعلومات التي كشفها جهاز الأمن الفدرالي استخدم المجرمون سيارة "ميني كوبر" لمراقبة الصحفية، وعند دخولهم روسيا استخدموا أرقام منجمية لجمهورية دونيستك الشعبية، وفي موسكو استخدموا أرقاما كازاخستانية، وعند المغادرة استخدموا أرقاما أوكرانية.

من هي داريا دوغينا ؟

ولقيت داريا دوغينا (بلاتونوفا) حتفها في انفجار سيارة دفع رباعي في منطقة موسكو، وكانت تبلغ من العمر 29 عاما فقط.

وداريا هي ابنة العالم السياسي الروسي والشخصية العامة ألكسندر دوغين. كانت ناشطة سياسية ضمن الحركة الدولية الأوراسية التي يرأسها والدها.

وعملت لبعض الوقت مقدمة لبرنامج سياسي مع سيرغي ماردان على راديو “كومسومولسكايا برافدا”، إلى ذلك كانت تشارك في البرامج التلفزيونية السياسية، ونظرا لاتقانها اللغة الفرنسية كانت غالبا ما تتم استضافتها كخبيرة في السياسة الفرنسية.

تحصلت داريا دوغينا على شهادة دكتوراه في الفلسفة، وكان أحد المجالات الرئيسية لبحثها دراسة تأثير أفكار الفيلسوف اليوناني أفلاطون على العالم القديم.

ودعمت داريا دوغينا بنشاط العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كما تعرفت شخصيا على عدد من المراسلين الحربيين والقياديين الميدانيين في دونباس.

وقد أدرجت بريطانيا داريا في قائمة العقوبات تحت مزاعم أنها “تعمل على نشر معلومات مضللة عن الصراع في أوكرانيا”.