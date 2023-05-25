روسيا تبدأ نقل أسلحة نووية غير استراتيجية الى بيلاروس

بدأت روسيا نقل أسلحة نووية غير استراتيجية إلى أراضي بيلاروس المجاورة بحسب ما اكده الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الخميس.

واكد لوكاشينكو الخميس، ان عملية نقل ونشر الاسلحة النووية الروسية في بلاده تتم وفق اجراءات دقيقة ومنظمة، مضيفا ان مينسك تتحمل المسؤولية عن تنفيذ تلك الاجراءات وقد قامت باغلاق حدودها لضمان ذلك.

وقالت وزارة الدفاع في بيلاروس في بيان ان وزيري الدفاع الروسي والبيلاروسي وقعا وثائق تحدد إجراءات نشر هذه الاسلحة، والتي تم الاتفاق على تخزينها في منشأة خاصة.



Russia Signs Deal to Deploy Tactical Nuclear Weapons in Belarus https://t.co/a0o6a7D0a7 all the money that has been put in ukraine has been wasted as russia will win this war an they knew it all along. Zelenky the child pedoofile money laundering king will seek asylum in the US.. — Marshall (@Marshal62980695) May 25, 2023

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن في 26 اذار/مارس الماضي ان بلاده ستنقل اسلحة نووية غير استراتيجية الى بيلاروس بموجب اتفاق بين البلدين.

وشدد بوتين على ان الخطوة لا تنتهك الالتزامات الدولية لروسيا ازاء الحد من انتشار الأسلحة النووية، وقارنها بنشر الولايات المتحدة مثل تلك الاسلحة في أوروبا، فضلا عن تعليم أطقم (حلفائها) وطياريهم لاستخدام هذا الأسلحة عند اللزوم.

وقال بوتين حينها انه سيتم الانتهاء من تشييد منشأة لتخزين الاسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروس في الاول من تموز/يوليو، فيما اشار لوكاشينكو الى امكانية الاتفاق مع روسيا لاحقا على نشر أسلحة نووية استراتيجية في بلاده.





