روسيا تجلي عربا من اوكرانيا وتعلن وقفا لاطلاق النار

أعلنت روسيا فرض وقف إطلاق النار في عدد من المدن الأوكرانية يوم الأربعاء 9 مارس/ آذار، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو.

اجلاء عرب من اوكرانيا

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إجلاء 723 شخصا من أوكرانيا بينهم 20 أردنيا و12 تونسيا إضافة إلى 576 هنديا و115 صينيا، وذلك عبر طريق سومي.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف للصحفيين إن ذلك جاء "بفضل الإجراءات الأمنية غير المسبوقة التي اتخذتها القوات المسلحة الروسية".

وأضاف ميزينتسيف أن الجانب الروسي نفذ جميع التحضيرات لإجلاء المدنيين والمواطنين الأجانب عبر الممرات الآمنة، "لكن كييف فتحت طريقا واحدا فقط من أصل 10 ممرات".

وأشار ميزينتسيف إلى أن السلطات في كييف لا تسمح للمدنيين بالعبور إلى روسيا، ولا يتم لفت انتباه المدنيين إلى المعلومات المتعلقة بالممرات الإنسانية التي أنشأتها روسيا.

الممرات الانسانيةالتي توفرها موسكو



وقالت موسكو انها مستعدة لتوفير ممرات إنسانية من كييف والمناطق السكنية المجاورة إلى روسيا عبر بيلاروسيا، في اتجاه جنوبي - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني. ومن تشيرنيهيف عبر بيلاروسيا إلى روسيا، باتجاه الجنوب - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.

من مدينة سومي على طريقين: إلى بولتافا وبلغورود - ثم عن طريق النقل الجوي والسكك الحديدية والطرق إلى وجهات محددة أو نقاط إقامة مؤقتة، باتجاه الجنوب- بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.

من خاركيف إلى أراضي روسيا الاتحادية إلى بيلغورود ولفيف وأوزجورود وإيفانو فرانكيفسك - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.

من ماريوبول على طريقين إلى الأراضي الروسية إلى روستوف على الدون عبر نوفوازوفسك وتاغانروغ إلى زابوروجيه - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.

من المناطق السكنية الأخرى - بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.