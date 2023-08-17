روسيا تحبط هجوما بزورق مسيّر على اسطولها في البحر الاسود

اعلنت وزارة الدفاع الروسية انها احبطت مساء الخميس، هجوما اوكرانيا بزورق مسيرة استهدف شنته اسطولها في البحر الاسود.

وقالت الوزارة في بيان اوردته وكالات الانباء الروسية ان أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود جنوب غرب سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم بواسطة زورق مسيّر مساء الخميس.

واضاف البيان ان سفن الاسطول تمكنت من تدمير الزورق الذي حاول استهدافها دون جدوى.

واشار الى ان الهجوم الفاشل وقع قبل نحو ساعة من منتصف الليل بالتوقيت المحلي على مسافة 237 كيلومتر الى الجنوب الغربي من مدينة سيفاستوبل، واستهدف سفن الاسطول الروسي التي تقوم بمهام مراقبة للملاحة في البحر الاسود.

واوضح البيان ان سفينتي الحراسة بيتليفي وفاسيلي بيكوف اطلقتا نيرانهما باتجاه الزورق وقامتا بتدميره، ما حال دون وصوله الى هدفه.

وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت دون جدوى استهداف سفينتين حربيتين روسيتين في نفس المنطقة من البحر الاسود.

وباتت منطقة البحر الأسود منطقة خطرة عقب انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الشهر الماضي، واعلانها انها ستعتبر حمولة السفن المبحرة فيه ذات طابع حربي.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "سي ان ان" الاميركية الشهر الماضي، فقد عمدت القوات الاوكرانية الى تطوير زوارق مسيرة تتيح لها مهاجمة السفن الروسية في البحر الاسود، مؤكدة انها اثبتت فاعليتها في العديد من المواقف والهجمات.

وقالت الشبكة ان بمقدور تلك الزوارق التي يبلغ طولها خمسة امتار تمتاز بمدى ابحار يصل الى 800 كيلومتر وبسرعة 80 كيلومترا في الساعة، مع حمولة متفجرات زنتها 300 كلغم.

وسبق ان شاركت مسيرات من هذا النوع في هجومين على الأقل، استهدف احدهما جسر كيرتش الرابط بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم في تموز/يوليو، وكذلك ميناء سيفاستوبول في تشرين الاول/أكتوبر الماضي.