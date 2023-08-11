روسيا تحذر من اي تدخل عسكري في النيجر والأمم المتحدة تندد بظروف احتجاز بازوم

حذّرت روسيا الجمعة، من مواجهة طويلة الامد في النيجر في حال نفذت دول غرب أفريقيا تهديدها بالتدخل عسكريا ضد الانقلابيين في هذا البلد، فيما نددت الامم المتحدة بظروف احتجاز الرئيس المخلوع محمد بازوم ووصفتها بانها "غير انسانية".

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان الحل العسكري للازمة في النيجر سينجم عنه مواجهة طويلة الامد وزعزعة قوية للاستقرار في كافة انحاء منطقة الصحراء والساحل

واكد البيان دعم موسكو جهود الوساطة التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والرامية الى التوصل لحل سلمي للازمة.

ورغم أنها لم تفقد الأمل في مثل هذا الحل السلمي، لكن مجموع ايكواس مضت الجمعة قدما في خططها لاحتمال التدخل عسكريا في النيجر من اجل اعادة الرئيس بازوم الى السلطة بعدما اطاحه انقلاب عسكري في 26 تموز/يوليو.

وقررت المجموعة الخميس، تفعيل قوة احتياط قد توكل اليها مهمة شن عملية عسكرية ضد المجلس العسكري الانقلابي في النيجر.

"عمل ارهابي"

ومع تاكيد رغبتها في استعادة الديمقراطية في النيجر سلميا، لكنها شددت على ان كافة الخيارات مطروحة على الطاولة، ومن ضمنها الخيار العسكري.

وتحدى المجلس العسكري في النيجر مهلة حددتها المجموعة وانتهت في 6 اب/أغسطس لإعادة بازوم إلى السلطة، مؤكدا انه مستعد لصد اي هجوم خارجي.

والى الان، لم يتضح حجم القوة الاحتياطية التي قد تستخدمها ايكواس في العملية المحتملة او من سيشارك فيها من الدول.

على ان رئيس ساحل العاج الحسن واتارا اكد الخميس ان بلاده ستشارك في القوة بكتيبة، معتبرا احتجاز بازوم بانه "عمل إرهابي".

وسبق ان فرضت إيكواس عقوبات على المجلس العسكري في النيجر بما يشمل منع سفر اعضائه وتجميد أصولهم المالية.

وأكدت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها أنطوني بلينكن دعمه لجهود إيكواس، والذي اكد ان بلاده ستحمل المسؤولية عن سلامة بازوم وعائلته وأعضاء الحكومة المحتجزين للمجلس العسكري الانقلابي.

ظروف "غير إنسانية"

الى ذلك، ندد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة، بما وصفها بانها ظروف احتجاز "غير انسانية" للرئيس بازوم من قبل الانقلابيين في النيجر.

واشار تورك في بيان الى تقارير موثوقة تلقتها الامم المتحدة حول تعرض بازوم الى معاملة غير انسانية ومهينة، وبما يتعارض مع القوانين الدولية الانسانية، لافتا في هذا الاطار الى ان مياه الشرب والكهرباء والادوية قطعت عنه.

وطالب المسؤول الاممي بضمان احترام حقوق الرئيس المخلوع وكذلك من معه من المحتجزين الاخرين.

وقبل ذلك، تحدث الاتحاد الاوروبي عن تدهور ظروف احتجاز بازوم، معربا عن "قلقه العميق" ازاء ذلك.

وكشف جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد عبر منصة X عن انه الرئيس المخلوع وافراد عائلته محرومون منذ ايام من الطعام والرعاية الصحية والكهرباء، معتبرا ان هذه المعاملة لا يمكن تبريرها.

كما اعتبر موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الجمعة، ان المعاملة التي يلقاها بازوم من قبل الانقلابيين "غير مقبولة"، معربا عن "قلقه الشديد" حيال "تدهور ظروف احتجاز" الرئيس المخلوع.