روسيا تخفق في تمرير مشروع قرار إنساني حول أوكرانيا

أخفقت روسيا، الأربعاء، في تمرير مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفذ روسيا عملية عسكرية في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.

وخلال جلسة لمجلس الأمن المنعقدة في نيويورك، حصل مشروع القرار الروسي على موافقة دولتين هما الصين وروسيا فقط من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت.

ويدعو مشروع القرار الروسي “جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتوفير الحماية للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والعاملون في المجال الإنساني”.

ويطالب جميع الأطراف بـ”الامتناع عن تعمد وضع أهداف ومعدات عسكرية بالقرب من الأعيان المدنية”.

ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول أعضاء على الأقل، شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية الفيتو (حق النقض).

وهذه الدول الخمس هي: الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

ومن المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، على مشروع قرار بشأن الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا.

وهذا المشروع قدمته أكثر من 80 دولة، بينها تركيا، وصاغته فرنسا والمكسيك، ويتضمن 14 مطلبا رئيسيا، على رأسها مطالبة روسيا بالوقف الفوري لأعمالها العدائية ضد أوكرانيا.