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روسيا تطالب اسرائيل بوقف ضرباتها الجوية "العشوائية" على سوريا

روسيا تطالب اسرائيل بوقف ضرباتها الجوية "العشوائية" على سوريا
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