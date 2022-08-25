روسيا تعلن تدمير مركز القيادة الاوكراني شرق البلاد

افادت القوات الروسية بتدمير مركزاً لقيادة القوات الأوكرانية شمال شرق أوكرانيا، مما اسفر عن حدوث خسائر كبيرة في الارواح والمعدات بعد ساعات من اعلان الجيش الروسي قصف قطار عسكري ادى الى مقتل 200 جندي اوكراني على الاقل

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان تدمير مركز لقيادة القوات الأوكرانية في قاعدة “ميرغورد” بمقاطعة بولتافا شمال شرق أوكرانيا، حيث تم تدمير 5 طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأوكراني.

واشارت ان “الضربة عالية الدقة” تمكنت من القضاء على 64 جندياً أوكرانياً مع تدمير 7 وحدات من المعدات العسكرية. وقالت “نتيجة إصابة مباشرة بصاروخ إسكندر على مقر عسكري في محطة سكة حديد شابلنو في منطقة دنيبروبتروفسك، تم القضاء على أكثر من 200 جندي احتياطي من القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير 10 وحدات من المعدات العسكرية”.

وكان الرئيس الأوكراني قال خلال مشاركته بجلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو، يوم الأربعاء، أن القوات الروسية قتلت 15 شخصاً على الأقل واصابت 50 آخرين بقصف استهدف محطة للسكك الحدودية وسط البلاد فيما قالت مصادر اعلامية روسية ان عدد القتلى في الضربة المذكورة تجاوز الـ 200