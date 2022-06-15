روسيا تفتح ممرا لإجلاء المدنيين من مصنع آزوت في سيفيرودونيتسك

أعلنت روسيا الاربعاء، فتح ممر لإجلاء المدنيين من مصنع آزوت الكيميائي في سفيرودونيتسك شرقي أوكرانيا ودعت المقاتلين المتحصنين فيه إلى الاستسلام، فيما قالت إنها دمرت مستودعات تحوي أسلحة نقلتها دول (الناتو) إلى قوات كييف.

ولم تعلق أوكرانيا بعد على الإعلان بشأن الممر الانساني الذي اعلنت روسيا فتحه للمدنيين في مصنع ازوت، وقالت إنها تتواصل مع موسكو لفتح ممر عبر الأراضي الأوكرانية التابعة لكييف. ودعت المقاتلين إلى الصمود.

وقال رئيس إدارة سيفيرودونيتسك أولكسندر ستريوك إن أكثر من 540 شخصا يحتمون في أقبية مصنع آزوت الكيميائي الضخم في شرق أوكرانيا. وتفيد بعض التقارير أن نحو 500 مدني لجأوا أيضا إلى المصنع.

ويعيد حصار هذا المصنع ذكرى أحداث مصنع الصلب في آزوفستال - آخر جيب للمقاومة الأوكرانية - في ميناء ماريوبول على بحر آزوف، الذي انتهى باستسلام من فيه.

وسيفيرودنيتسك وليسيتشانسك مدينتان توأمان يبلغ عدد سكانهما نحو 100 ألف نسمة وهما محور معركة شرسة منذ أيام.

وسيسمح سقوط هاتين المدينتين للقوات الروسية باستهداف سلوفيانسك في منطقة دونيتسك، على بعد حوالى 70 كلم غربا.

كما سيسمح لموسكو بالسيطرة على كل منطقة دونباس، ويشكل الناطقون بالروسية غالبية سكانها ويسيطر على أجزاء منها الانفصاليون الموالون لروسيا منذ 2014.

تدمير مستودعات أسلحة

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت بواسطة صواريخ "كاليبر" مستودع ذخيرة بالقرب من لفوف غربي أوكرانيا يحوي أسلحة نقلتها دول حلف شمال الاطلسي (الناتو) إلى هذا البلد، بما في ذلك مدافع هاوتزر M777.

واضافت الوزارة في بيانها اليومي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، - ان المقاتلات الروسية دمرت أربعة مدافع هاوتزر ام 777 أمريكية ومحطة حرب إلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتابعت ان أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو- 25" في منطقة دونيتسك بإقليم دونباس شرقي البلاد، فيما اعترضت 12 قذيفة من طراز"اوراغان ام ال ار اس" في مناطق دونيتسك ولوغانسك في الاقليم.

وقالت انه بالقرب من محطتي دوبروبول وبوكروفسك في جمهورية دونيتسك وأورلوفشينا في منطقة دنيبروبتروفسك، تم تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تم تسليمها للقوات الأوكرانية.

ومضت الوزارة قائلة في البيان ان القوات الجوية الروسية دمرت نظامي دفاع جوي وموقعين لقيادة القوات الأوكرانية ومركز اتصالات في منطقة دونيتسك، بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة في منطقة لوغانسك بصواريخ عالية الدقة.

واضافت انه جرى استهداف مطار "فوزنيسنسك" العسكري في منطقة نيكولاييف بصواريخ عالية الدقة وتدمير طائرات تابعة لسلاح الجو الأوكراني.

وتتزامن تلك التطورات مع اجتماع لجنة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل بحضور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لبحث تسريع تسليم أسلحة لكييف تمكنها من الصمود.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني: إن أوكرانيا لم تتسلم إلا 10 في المئة من الأسلحة التي تحتاج إليها لكسب المعركة.

ماكرون: سيتعين التفاوض مع روسيا

الى ذلك، صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرو الأربعاء، بأنه سيتعين على أوكرانيا إجراء محادثات مع روسيا في وقت ما، في محاولة لإنهاء الحرب بين البلدين.

جاء ذلك أثناء زيارته إلى رومانيا ومولدوفا، حيث صرح ماكرون بأنه "سيتعين على الرئيس الأوكراني ومسؤوليه التفاوض مع روسيا".

وصرح مصدران دبلوماسيان بأن ماكرون وصل رومانيا يوم أمس الثلاثاء، في رحلة تستغرق ثلاثة أيام إلى الجناح الجنوبي لحلف "الناتو" بما في ذلك مولدوفا قبل أن يتوجه إلى كييف على الأرجح يوم الخميس، في زيارة يصحبه فيها المستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي.