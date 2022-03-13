روسيا تقصف معسكرا يضم مدربين من الناتو غرب أوكرانيا (صور)

أفادت وسائل اعلام روسية وأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على معسكر غرب أوكرانيا يعمل فيه مدربون من حلف الناتو، وأن الهجوم اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على الهجوم حتى اللحظة ، لكن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا لقطات مصورة توثق أثار القصف الروسي على المعسكر.

وأفاد المراسل الحربي الروسي ألكسندر سلادكوف على قناته في تطبيق "تيليغرام" بأن الجيش الروسي شن غارات صاروخية على معسكر يافوروفسكي الواقع على بعد نحو 30 كلم عن مدينة لفوف قرب حدود بولندا، واصفا إياه "بؤرة لمدربي حلف الناتو".

⚡️⚡️⚡️ قاعدة يافوريف التي استهدفتها القوات الروسية قرب الحدود مع بولندا تضم مدربين وعسكريين أجانب 💥 — Sargon Hadaya (@SargonHadaya) March 13, 2022

ويضم هذا المعسكر "المركز الدولي لحفظ السلام والأمن" الذي تقول روسيا إن مدربين عسكريين من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ودول البلطيق يعملون فيه على تدريب عناصر كتيبتي "أيدار" و"آزوف" القوميتين.

وأكد رئيس إدارة مقاطعة لفوف، ماكسيم كوزيتسكي، سقوط ثمانية صواريخ روسية على المعسكر، قائلا إن القصف خلف تسعة قتلى و57 جريحا في الموقع العسكري.

بدوره، أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على حسابه في "تويتر" أن المعسكر المذكور يضم مدربين أجانب، مطالبا حلف الناتو مرة أخرى بإعلان منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.