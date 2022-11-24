روسيا لن تتخذ إجراءات متسرعة تجاه بولندا

شدد مصدر مطلع في وزارة الخارجية الروسية إن موسكو لا تخطط لاتخاذ أي إجراء متسرع يتعلق برد فعل بولندا على واقعة الصواريخ.

وأكد المصدر في الخارجية الروسية: "لا نخطط لاتخاذ أي إجراءات متسرعة في هذا السياق، لكننا سنأخذ ذلك في الاعتبار في السياق العام لعلاقاتنا مع بولندا".

وبحسب المصدر فقد برهنت وزارة الدفاع الروسية بمعلومات شاملة عدم تورط القوات المسلحة الروسية في ذلك، بعد أن طالبت زارة الخارجية البولندية توضيحا من روسيا فيما يتعلق بحادثة سقوط الصواريخ في أراضي بولندا، مما دفع الأخيرة وعقب التوضيح الروسي إلى الإقرار بأن هذا لم يكن هجوما روسيا على أراضي بولندا.