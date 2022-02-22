روسيا: لن نرسل قوات الى دونيتسك ولوغانسك حاليا

أكدت روسيا الثلاثاء، انها لا تنوي حاليا إرسال قواتها المسلحة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين شرقي اوكرانيا، مشددة مع ذلك على استعداد موسكو لمساعدتهما عسكريا حال وجود تهديد لهما.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مستعدة لتقديم مساعدة عسكرية لدونيتسك ولوغانسك في حال وجود تهديد لهما، إن "هذا الأمر ينص عليه الاتفاقان" المبرمان مع الجمهوريتين.

وفي إجابة على سؤال توضيحي حول ما إذا كان يعني ذلك إمكانية اندلاع أعمال قتالية مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، صرح رودينكو: "دعونا نمتنع عن التنبؤات. في الوقت الحالي لا ينوي أحد إدخال أي شيء إلى أي مكان".

وبين نائب وزير الخارجية الروسي مع ذلك: "في حال ظهور مثل هذا التهديد فإننا بالطبع سنقدم مساعدة بموجب الاتفاقين اللذين تمت المصادقة عليهما (من قبل مجلس الاتحاد الروسي)".

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

كما أبرم بوتين مع رئيسي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، اتفاقين للصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، ووجه بموجبهما القوات المسلحة الروسية "بتنفيذ مهمات ضمان السلام" في أراضيهما.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد"، معتبرا أن شعب المنطقة يتعرض لـ"إبادة جماعية" من قبل "النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014" ومتهما إياه بأنه أكد مرارا عدم نيته الالتزام باتفاقات مينسك لتسوية النزاع دبلوماسيا.