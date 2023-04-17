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ريانة البرناوي أول رائدة فضاء سعودية وعربية ومسلمه

تاريخ النشر: 17 نيسان / أبريل 2023 - 07:53
ريانة البرناوي بين يدي محمد بن سلمان
ريانة البرناوي بين يدي محمد بن سلمان

البوابه - نشرت ريانة البرناوي رائدة الفضاء السعودية صورة لها مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وذلك عقب لقائها معه، معبرة عن حماسها في أن تكون قدوة للأجيال المقبلة.

وتعد برناوي أول رائدة فضاء سعودية وعربية وكذلك مسلمة تصل إلى محطة الفضاء الدولية، فيما سيكون زميلها رائد الفضاء علي القرني أول رائد فضاء سعودي يحقق هذا الإنجاز، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

 

 

 

وقالت البرناوي عبر تغريدة على منصة تويتر أن كلمات ولي العهد ورئيس المجلس الأعلى للفضاء قبل رحلتنا إلى المحطة الدولية للفضاء ستبقى محفورة في قلوبنا.

واستقبل ولي العهد في السعودية 4 من رواد الفضاء السعوديين قبل رحلتهم العلمية إلى محطة الفضاء الدولية في أيار المقبل بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتجدر الإشارة إلى أن الأمير محمد بن سلمان يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للفضاء.

 

ريانة البرناوي
ريانة البرناوي

 

 

كلمات دالة:محمد بن سلمانالسعوديةريانة البرناويالبرناويريانةعلي القرنيالفضاء

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