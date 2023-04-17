ريانة البرناوي أول رائدة فضاء سعودية وعربية ومسلمه

البوابه - نشرت ريانة البرناوي رائدة الفضاء السعودية صورة لها مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وذلك عقب لقائها معه، معبرة عن حماسها في أن تكون قدوة للأجيال المقبلة.

وتعد برناوي أول رائدة فضاء سعودية وعربية وكذلك مسلمة تصل إلى محطة الفضاء الدولية، فيما سيكون زميلها رائد الفضاء علي القرني أول رائد فضاء سعودي يحقق هذا الإنجاز، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

كلمات سمو سيدي ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء قبل رحلتنا إلى المحطة الدولية للفضاء ستبقى محفورة في قلوبنا.

بحماس وإصرار ننطلق لنكون قدوة للأجيال القادمة ونسعى لتحقيق التقدم العلمي لوطننا الغالي.#ولي_العهد_يستقبل_رواد_الفضاء

السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/qR2ICAXBgb — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) April 17, 2023

وقالت البرناوي عبر تغريدة على منصة تويتر أن كلمات ولي العهد ورئيس المجلس الأعلى للفضاء قبل رحلتنا إلى المحطة الدولية للفضاء ستبقى محفورة في قلوبنا.

واستقبل ولي العهد في السعودية 4 من رواد الفضاء السعوديين قبل رحلتهم العلمية إلى محطة الفضاء الدولية في أيار المقبل بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتجدر الإشارة إلى أن الأمير محمد بن سلمان يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للفضاء.