زعيم الحوثيين يهدد الإمارات والسعودية بضرب اقتصادهما

هدد زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الاثنين، السعودية والإمارات بضرب مصالحهما ووضع الاستثمارات في البلدين تحت الخطر.

وقال عبد الملك الحوثي: إن "على السعودية التخلي عن طموحاتها غير المشروعة، ووقف اعتدائها ضد اليمن إذا كانت تريد الاطمئنان".

وأشار في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية، إلى أن "استمرار مشاركة الإمارات في العدوان على اليمن سيعرض اقتصادها واستثماراتها للخطر".

وأوضح أنه "في حال التصعيد ضدنا ستكون صواريخنا قادرة للوصول للرياض ودبي وأبوظبي وبلوغ مواقع حيوية".

وبين الحين والآخر تعلن جماعة الحوثي شنّ هجمات باستخدام طائرات مسيرة على مصالح اقتصادية داخل السعودية والإمارات، كان أبرزها مطار أبوظبي الدولي في الإمارات، وشركة أرامكو السعودية.

وللعام الخامس توالياً يشهد اليمن حرباً ضروساً بين القوات الموالية للحكومة الشرعية التي يدعمها التحالف السعودي الإماراتي، ومسلحي مليشيا الحوثي الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014.