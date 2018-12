تعرض زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين لموجة انتقادات حادة لاستخدامه عبارة مهينة وغير لائقة بحق رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أثناء مناظرة في البرلمان.

وتظهر ماي في فيديو المناظرة التي نظمت اليوم في مجلس العموم، وهي تشن هجوما حادا على كوربين، قائلة إن حزبه والبلاد بأكملها ضد موقفه إزاء مسألة انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي، ثم يظهر في الفيديو كوربين وهو يومئ برأسه ويتمتم بكلام لا يمكن سماعه وسط ضجيج المناظرة.

لكن وسائل إعلام بريطانية سرعان ما نجحت في قراءة حركة شفتي زعيم المعارضة، وخلصت إلى أنه وصف رئيسة الوزراء بأنها "امرأة حمقاء".

وبعد انتشار الفيديو في الانترنت، تعرض كوربين لموجة انتقادات من قبل النواب المحافظين، حيث شدد بعض الأعضاء البارزين في حزب "توري" على ضرورة أن يعود كوربين إلى القاعة ويعتذر علنا أمام ماي.

لكن رئيس مجلس العموم، المحافظ جون بيركو، رفض هذا الطلب، موضحا أنه لا يستطيع تأكيد استخدام زعيم المعارضة الأسلوب "غير البرلماني" بحق رئيسة الحكومة.

وأثار هذا القرار موجة غضب جديدة بين النواب المحافظين، وبعد جدل طويل قرر رئيس المجلس التوجه إلى خبير مختص كي يبين ما إذا كان كوربين تلفظ في الواقع بهذه العبارة المهينة.

من جانبه، نفى المتحدث باسم كوربين قطعيا هذه الاتهامات، مضيفا أن كلمة "حماقة" التي تلفظ بها زعيم المعارضة يقصد بها سلوك النواب.

