زعيم كوريا الشمالية سيطلع على أسطول المحيط الهادئ الروسي

كشفت وكالة "نوفوستي" الروسية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أونغ، قد يقوم بزيارة إلى إحدى سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي في فلاديفوستوك، في أثناء زيارته لروسيا هذا الشهر.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع لم تذكر هويته، أن كيم تشانغ سون، وهو مسؤول في إدارة الزعيم الكوري الشمالي، زار مؤخرا فلاديفوستوك، وبالتحديد المنطقة التي يوجد فيها أسطول المحيط الهادئ الروسي.

وذكرت "نوفوستي" أن إعلانات ظهرت الأسبوع الماضي في أحد أقسام جامعة فلاديفوستوك الفدرالية، كتب عليها أنه سيتم "إغلاق القسم من 17 وحتى 30 أبريل لأسباب تقنية".

وأشارت الوكالة إلى أن المنطقة، التي تقع فيها الجامعة الفدرالية في فلاديفوستوك تشهد إجراءات أمنية مشددة منذ الاثنين الماضي، ولا يُسمح بالدخول إليها لغير العاملين هناك.

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين الأسبوع الماضي أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية سيجريان لقاء في روسيا قبل نهاية الشهر الجاري.