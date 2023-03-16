زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب كردستان العراق

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات مناطق في اقليم كردستان شمالي العراق قرب الحدود مع ايران مساء الخميس، بحسب ما افادت وسائل اعلام.

وشعر سكان محافظات السليمانية وحلبجة وكركوك بالزلزال الذي سجل المركز الأورومتوسطي قوته عند 5.1 درجات.

وبحسب المركز، فقد كان مركز الزلزال قرب حلبجة على عمق 10 كيلومترات.

قوة الهزة الأرضية التي ضربت السليمانية قبل قليل#الرابعةTV pic.twitter.com/d8lUy4SWDv — قناة الرابعة - Al Rabiaa TV (@alrabiaatv) March 16, 2023

وقالت وسائل اعلام ان سكان بعض مناطق العاصمة بغداد شعروا ايضا بالزلزال. فيما لم ترد على الفور حول وقوع ضحايا او اضرار.