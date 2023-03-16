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زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب كردستان العراق

تاريخ النشر: 16 آذار / مارس 2023 - 07:28
زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب كردستان العراق

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات مناطق في اقليم كردستان شمالي العراق قرب الحدود مع ايران مساء الخميس، بحسب ما افادت وسائل اعلام.

وشعر سكان محافظات السليمانية وحلبجة وكركوك بالزلزال الذي سجل المركز الأورومتوسطي قوته عند 5.1 درجات.

وبحسب المركز، فقد كان مركز الزلزال قرب حلبجة على عمق 10 كيلومترات.

وقالت وسائل اعلام ان سكان بعض مناطق العاصمة بغداد شعروا ايضا بالزلزال. فيما لم ترد على الفور حول وقوع ضحايا او اضرار.

كلمات دالة:كردستانالعراقزلزالزلزال كردستان

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