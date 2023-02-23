زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب شرقي طاجيكستان قرب الحدود مع الصين

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات فجر الخميس، منطقة نائية ذات كثافة سكانية قليلة شرقي طاجيكستان قرب منطقة شينجيانغ الويغورية اقصى غربي الصين.

ونقل التلفزيون الصيني الرسمي عن مركز شبكات الزلازل في البلاد قوله ان قوة الزلزال بلغت 7.2 درجات، ووقع على بعد 82 كيلومترا من الحدود مع طاجيكستان وعمق عشرة كيلومترات.

واشار التلفزيون الى ان السكان في مدينتي كاشغر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينجيانغ شعروا بالزلزال.

ومن حانبها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ان الزلزال وقع على بعد 67 كيلومترا الى الغرب من منطقة غورنو-باداخشان ذاتية الحكم شرقي طاجيكستان، وعلى عمق 20 كيلومترا.

واضافت الهيئة الاميركية ان زلزالا ارتداديا قوته 5.0 درجات ضرب المنطقة بعد اقل من نصف ساعة على الزلزال الاول.

وعلى صعيده، قال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل ان قوة زلزال طاجيكستان بلغت 1ر7 درجة.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا او أضرار.