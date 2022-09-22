الثاني خلال أيام.. زلزال قوي جديد يضرب المكسيك

ضرب المكسيك الخميس، زلزال قوي جديد بلغت شدته 6.5 درجات، وهو الثاني خلال أيام.

وقال المركز الوطني للزلازل انه جرى تحديد مركز الهازة في ولاية ميشواكان غربي المكسيك على مسافة 81 كلم من مدينة كوالكومان.

وقالت وسائل اعلام ان هزة شديدة شعر بها سكان العاصمة مكسيكو، والذين اندفعوا للخروج من منازلهم مع انطلاق صفارات الإنذار واهتزاز المباني.

وهذا الزلزال الثاني الذي يضرب المكسيك بعد الزلزال الذي وقع الاثنين، وبلغت قوته 7.6 درجة.

ووقع زلزال الاثنين، في نفس اليوم عامي 1985 و2017، وتسببا بأضرار مادية وبشرية جسيمة، حيث قتل خلالهما المئات.