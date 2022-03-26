زيلنسكي عبر منتدى الدوحة: اخشى ان تؤثر الحرب على صيام المسلمين في اوكرانيا

تباكى الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلنسكي على حال المسلمين في اوكرانيا وما ستؤثره الحرب عليهم خلال شهر رمضان المبارك، وقال لدينا مليون مسلم اوكراني سيعانون من صعوبة الصيام بسبب الحرب الروسية عليهم.

زيلنسكي يخشى على المسلمين من بطش بوتين

جاء ذلك في كلمة ألقاها زيلنسكي على الهواء مباشرة في الجلسة الافتتاحية من النسخة العشرين من منتدى الدوحة، والتي تستمر يومين وذلك تحت عنوان "التحول إلى عصر جديد".

وأضاف: "نحتاج إلى إصلاحات حقيقية بالمنظمات الدولية لضمان ألا تقوم الدول الكبرى بأعمال عداونيه ضد دول آخرى"، لافتا إلى أن 4 آلاف مسلم يعيشون في ماريوبول التي تقصفها القوات الروسية بشكل عنيف"

زيلنسكي يدعو لزيادة انتاج الطاقة

كما طالب زيلينسكي في كلمته الدول المنتجة للطاقة بزيادة انتاجها لضمان عدم احتكار روسيا للإنتاج، داعيا " إلى "ضخ مصادر الطاقة المختلفة للحد من هيمنة روسيا".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن على العالم مواجهة احتمال أزمة غذائية بسبب حرب روسيا على بلاده، مضيفا : "الغزو الروسي يؤدي لحرمان دول العالم من الغذاء" ، كما "يجب مواصلة الضغط على روسيا بالعقوبات حتى نضمن عدم تدميرها العالم".

ويعد منتدى الدوحة منصة عالمية تجمع قادة السياسة لمناقشة التحديات الملحة التي تواجه عالمنا، وتعزيز الحوار، وتبادل الأفكار، وصنع السياسات، وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق. ومن المتوقع أن تكون هذه النسخة هي الأكبر منذ انطلاقه عام 2000.

امير قطر يفتتح منتدى الدوحة

وافتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منتدى الدوحة في دورته العشرين التي تعقد تحت شعار /التحول إلى عصر جديد /، وذلك بفندق شيراتون الدوحة صباح السبت

حضر الافتتاحالرئيسة فيوسا عثماني رئيسة جمهورية كوسوفو، ونجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني ومحمد اشتيه رئيس الوزراء بدولة فلسطين، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وبورجي براندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.