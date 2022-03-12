زيلنسكي يدعو روسيا للحوار في القدس وواشنطن تؤيد مساعيه

طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا في القدس القدس المحتلة، واقترح أن تقدم إسرائيل ضمانات أمنية لأوكرانيا، فيما اكدت وزارة الخارجية الاميركية دعمها لاي مقترح يقود للسلام في اوكرانيا

وقالت الخارجية الاميركية بعد دعوة زيلينسكي الغرب للانخراط في محادثات لإنهاء الحرب: مستعدون لاتخاذ أي خطوات دبلوماسية تجدها أوكرانيا مفيدة

مستعدون للتفاوض مع روسيا لكننا لن نستسلم. — ديميري زيلنسكي (@ZelenskyyUaaa) March 12, 2022

وقال زيلينسكي في كلمة له اليوم: "يمكن لإسرائيل أن تعطي ضمانات أمنية"، مضيفا أنه اقترح على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "إجراء محادثات في القدس"، وفق تقارير عبرية من بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع i24news.

مستعدون للتفاوض غير المشروط من أجل سلام مشرف، لاسلام ينتزع حقوقنا وكرامتنا. — ديميري زيلنسكي (@ZelenskyyUaaa) March 11, 2022



وكان رئيس حكومة الاحتلال بينيت قد اجتمع لمدة 3 ساعات مع الرئيس الروسي في موسكو ثم انتقل إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس، كما هاتف زعماء أوروبيين بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومنذ ذلك الوقت تحدث زيلينسكي هاتفيا مع بوتين 4 مرات على الأقل للاطلاع على آخر ما أسفرت عنه جهود الوساطة الإسرائيلية وفق التقارير العبرية



وبحسب موقع "والا" الاسرائيليّ أفيد أن بينيت أوصى زيلينسكي بقبول عرض بوتين بإنهاء الحرب، والذي تضمن سلسلة من التنازلات القاسية من أوكرانيا، وأن بينيت رفض قبول التوصية.

وأفيد اليوم أن مستشار زيلينسكي، ميخائيل بودولكياك، كتب على صفحته على تويتر أن "بينيت لا يطلب من أوكرانيا الموافقة على مطالب روسيا، وهذا مستحيل لأسباب سياسية وأمنية". وأشار إلى أن إسرائيل تحث روسيا بالفعل على اتخاذ نهج أكثر اعتدالًا.