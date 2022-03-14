زيلنسكي يسعى لترتيب لقاء مع بوتين

يهدف الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي من عملية التفاوض مع روسيا للوصول الى تنظيم لقاء قمة مع الرئيس فلاديمير بوتين، واشار الى انه اعطى اوامره لوفد التفاوض الذي سيلتقي نظيره الروسي في جولة جديدة اليوم الاثنين للوصول الى تلك النتيجة.

ترتب لقاء مع بوتين

وقال زيلنسكي في كلمة مصورة نشرت على حسابه عبر تلغرام : "أعضاء وفدنا لديهم مهمة واضحة وهي ترتيب لقاء لرئيسي البلدين. اللقاء المحتمل يجب أن يتركز على النتائج الحقيقية".

والأحد، أكد مسؤولون في الكرملين والرئاسة الأوكرانية أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستستأنف، الإثنين 14 مارس/ آذار الجاري.

الموافقة على المطالب الروسية مستحيلة لأسباب سياسية وعسكرية — ديميري زيلنسكي (@ZelenskyyUaaa) March 13, 2022

18 يوما على المعركة

وفي حديثه عن المعارك الجارية على الأرض قال زيلينسكي: "نحن الآن في اليوم الـ 18 لمعركة أوكرانيا من أجل سيادتها وحريتها وبقائها".

وأشار أنّ القصف الروسي على قاعدة عسكرية بمدينة لفيف الأوكرانية صباح الأحد خلف 35 قتيلا و134 جريحا، مشددا على أنّ المكان المستهدف لم يكن يشكل أي تهديد على روسيا.

زيلنسكي يحذر الناتو

وحذّر الرئيس الأوكراني دول الناتو من أنها ستكون وجها لوجه مع التهديدات الروسية مخاطبا دول الناتو بقوله: "أكرر لكم، إن عدم فرض حظر جوي في سماء أوكرانيا يعني سقوط الصواريخ الروسية على مناطقكم وعلى أراضي مواطني الناتو، هي مسألة وقت فقط".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.