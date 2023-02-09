زيلينسكي للاوربيين: ادعمونا لندافع عنكم

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من على منبر البرلمان الأوروبي، الاوربيين الى تقديم المزيد من الدعم المالي والعسكري الى قوات بلاده التي تقاتل الجيش الروسي معتبرا ان الجيش الاوكراني يقوم بمهة الدفاع عن اوربا

وقال الرئيس الاوكراني للنواب الأوروبيين “إننا ندافع في مواجهة أقوى قوة معادية لأوروبا.. نحن الأوكرانيين في ساحة المعركة، إلى جانبكم"

وقال زيلينسكي بينما استقبله النواب بالكثير من التصفيق الحار والهتافات وارتدى بعضهم ملابس بها اللونان الأزرق والأصفر للإشارة إلى العلم الأوكراني "شكرا لكم".. يا من تساعدون شعبنا

وتضغط أوكرانيا من أجل بدء محادثات العضوية في الاتحاد الاوربي في غضون أشهر، وقال زيلينسكي “أوكرانيا المنتصرة ستكون جزءا من الاتحاد الأوروبي الذي سوف ينتصر”، ويحضر زيلينسكي قمة الاتحاد 27 بصفته ضيف شرف

ويزور زيلينسكي بروكسل في إطار جولة أوروبية بهدف اقناع الاوربيين برفع مستوى المساعدات لقواته المسلحة وخاصة تزويده بطائرات وأسلحة بعيدة المدى ، وسط ايتبعاد من تلبية طلباته خاصة بعد الانباء عن انتشار الفساد في ادارات حكومته خاصة وزارة الدفاع

وحصل الرئيس الاوكراني على تعهد بريطاني بتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات حلف شمال الأطلسي، كما تعهدت باريس وبرلين

بمواصلة دعم أوكرانيا، وضغط زيلينسكي مرة أخرى للحصول على أسلحة متقدمة حيث اعتبر ان “فرنسا وألمانيا لديهما القدرة على تغيير قواعد اللعبة ... وكلما أسرعنا في الحصول على أسلحة ثقيلة بعيدة المدى وحصل طيارونا على طائرات حديثة… انتهى هذا العدوان الروسي بشكل أسرع”.

ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة، عن حزمة أسلحة بقيمة ملياري دولار في الأيام المقبلة ستشمل صواريخ وقنابل من شأنها مضاعفة مدى تلك التي أرسلتها العام الماضي الا انها رفضت إرسال طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لكييف