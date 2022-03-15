زيلينسكي يدعو القوات الروسية للاستسلام وقادة أوروبيون يزورون اوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، القوات الروسية الغازية إلى الاستسلام، فيما وصل رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا الى كييف في زيارة تهدف لإظهار دعمهم لأوكرانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي في خطاب تلفزيوني تزامن مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الـ 20، إن القوات الروسية تكبدت خسائر خلال غزوها لبلاده أكثر مما تكبدته في نزاع الشيشان، وإن الروس بدأوا بالفعل يفهمون أنهم لن يحققوا أي شيء بالحرب.

وأضاف: "أعلم أنكم تريدون البقاء على قيد الحياة"، مضيفًا أن الذين استسلموا سيعاملون "كأناس باحترام وكرامة".

من جهة اخرى، دعا زيلينسكي إلى ضرورة الاعتراف بأن بلاده لن تنجح في الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي.

وخلال لقاء جمع زعماء الدول المشاركة في مبادرة "جوينت ايكسبيديشناري فورس" عقد عبر نظام الفيديو كونفرانسء قال زيلينسكي: "لقد سمعنا على مدار سنين عن أبواب مفتوحة، لكننا قد سمعنا أيضا أننا لن نستطيع الدخول إلى هناك، وهي حقيقة لا بد من الاعتراف بها".

ودعا الرئيس الأوكراني الناتو مجددا إلى فرض حظر للطيران فوق بلاده. مضيفا أن كييف تدرك تماما التداعيات المحتملة لمثل هذه الخطوة، إلا أنه وصف مخاوف الدول الأعضاء في الحلف من احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة بالمبالغ فيها.

وفي وقت سابق صرح زيلينسكي، في مقابلة أجرتها معه محطة اي بي سي نيوز فقد حماسه إزاء فكرة انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي بعد رفض الناتو القتال من أجل أوكرانيا ضد القوات الروسية وفرض الحظر الجوي فوق بلاده.

استئناف المفاوضات

في الغضون، أعلن مسؤول أوكراني كبير أن الجولة الرابعة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا استؤنفت، الثلاثاء، بعدما توقفت في اليوم السابق، مشيرا إلى أن مطلب كييف وقف إطلاق النار سيكون من المسائل التي ستطرح على طاولة النقاش.

وكتب المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك ومستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على "تويتر": "المفاوضات جارية".

وأضاف أن قائمة المسائل التي ستطرح على طاولة المناقشات تشمل "وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية" من الأراضي الأوكرانية.

وأظهر الجانبان بعض التفاؤل في الأيام الأخيرة رغم أن الكرملين قال الثلاثاء إنه من السابق لأوانه تقديم أي "تكهنات".

من جانبه، رأى أوليكسي أريستوفيتش، وهو مستشار للرئاسة الأوكرانية، إمكانا للتوصل إلى اتفاق سلام بحلول مايو "وربما في وقت أقرب بكثير".

يذكر أن ثلاث جلسات من المحادثات كانت عقدت سابقا على مستوى الوفود، الأولى على الحدود الأوكرانية البيلاروسية والجلستان التاليتان على الحدود البولندية البيلاروسية.

زيارة دعم اوروبية

وفي خطوة دبلوماسية أخرى، وصل رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا العاصمة الأوكرانية كييف الثلاثاء للقاء زيلينسكي.

وعبر قادة سلوفينيا والتشيك وبولندا الحدود إلى أوكرانيا، واستقلوا القطار إلى كييف لإظهار دعمهم لأوكرانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، وهم أول قادة أجانب يزورون العاصمة الأوكرانية منذ غزت روسيا أوكرانيا الشهر الماضي.

وتتعرض كييف لهجمات روسية، وقد هز انفجاران قويان العاصمة فجر الثلاثاء. وقالت خدمات الطوارئ إن شخصين لقيا حتفهما بقصف مبنى سكني.

وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي، إن الزيارة تمت في اليوم العشرين من "العدوان الإجرامي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا".

وأضاف: "في مثل هذه الأوقات الحرجة، من واجبنا أن نكون حيث يصنع التاريخ. لأن الأمر لا يتعلق بنا، بل يتعلق بمستقبل أطفالنا الذين يستحقون العيش في عالم خال من الاستبداد".

وقال رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا إن: "الغرض من الزيارة هو تأكيد الدعم المطلق من جانب الاتحاد الأوروبي بأسره لسيادة أوكرانيا واستقلالها".

وأضاف: "الهدف من هذه الزيارة هو أيضا تقديم حزمة واسعة من الدعم لأوكرانيا والأوكرانيين".

ومع ذلك، أعلنت السلطات في العاصمة المحاصرة حظرا للتجول لمدة 35 ساعة يبدأ في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن حظر التجول سيستمر حتى الساعة 07:00 يوم الخميس، مضيفا أنه يأتي في "لحظة صعبة وخطيرة".