سارق مركبات المصلين في قبضة الأمن الكويتي

أوقفت الأمن في الكويت شخص قام بسرقة مركبات تعود لمصلين أثناء تواجدهم داخل المسجد لأداء صلاة الفجر.

وراج عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة القبض على المتهم بعد كمين محكم أمام أحد المساجد، بعد أن راج مقطع فيديو سابق يوثق تحطيم زجاج مركبات وسرقة محتوياتها أمام إحدى المساجد في صلاة الفجر كذلك.

وشكل الأمن الكويتي فريق عمل لتحديد المتهم من خلال كمين محكم تم ضبطه المتهم من خلاله.

وأقر المتهم بارتكاب عدد من الحوادث حيث تم حصر 23 قضية في محافظة الفروانية فيما يتم العمل في الوقت الحالي على حصر باقي القضايا في بقية المحافظات الكويتية وذلك تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.